清水灣簡易行山路線 爽遊龍蝦灣 尋「飯糰、荷包蛋」

邁向「里程碑」 風箏場賞青山綠水

十仔本身也是野外定向教練，山齡超過15年，喜歡四處「蜎窿蜎罅」發掘新地點。這次清水灣半島的路線屬於簡易程度，全長約7公里。十仔指，雖然路線簡單，但沿途景色非常迷人，登山能盡覽滘西洲、吊鐘洲等開揚景色；加上中途幾乎沒有分岔路，只要沿路牌指示走就不會迷路，當作輕鬆親子遊也沒有問題。留意龍蝦灣郊遊徑兩旁大多是低矮灌木，沒有樹蔭，記得做好防曬。

從大坳門迴旋處出發，一行人沿清水灣道，按路牌指示往清水灣郊野公園方向進發，一路盡是葱葱鬱鬱的山林。走了大概5分鐘，路旁看見一個不起眼的石屎三角柱體，十仔指這是以前留下的道路里程碑。雖然表面已經腐蝕，但靠近細看隱約能見到「13」字樣，代表該處與尖沙嘴天星碼頭相距13英里。十仔指，除了在清水灣道，西貢公路與大網仔路也有里程碑，上面還寫着「FROM STAR FERRY」或是「TO STAR FERRY」，舊日的新界環迴公路也有類似的設計。

繼續沿馬路走約20分鐘，就到第1個checkpoint：大坑墩風箏場。大坑墩在清水灣郊野公園內，穿過燒烤場，最內端就是放風箏的位置了。沒有大樹遮擋，風景開揚宜人，香港東南角的美景一覽無遺。大海就在眼前，十仔指着遠方的島嶼逐一介紹：「離我們最遠的是果洲群島，距離較近的是青洲。往右望，就能看到清水灣高爾夫球場、布袋澳一帶景色。」徐徐海風吹來，感覺心曠神怡。往三角網測站方向看過去，更能遠眺香港「三尖」之一、高344米的釣魚翁，還未正式開始爬山，就能看到醉人美景。

最後補給 登觀景台望海打卡

十仔說，清水灣郊野公園遊客中心是今次上山最後一個補給點，這裏設施齊備，有小食部、水機與乾淨公廁。我們稍作休息，沿原路返回清水灣郊野公園門口，跟着「龍蝦灣郊遊徑」的指示牌，開始今天的上山路線。

剛開始的路程比較陡峭，一些石級的高度差不多到膝蓋。走到一半，我們稍稍飲水休息，回頭一看，景色比在大坑墩更迷人：站得更高，望得更遠，回頭向右望，能隱約看見柴灣、小西灣一帶的高樓，清水灣海灘就在我們腳下。十仔不時提醒我們趁機回頭「打卡」，拍下靚景，因為再往前走，山嶺「餓死雞」就會遮擋布袋澳一帶景色。

一步一步登上石級，終於攀上291米高、第2個checkpoint：大嶺峒觀景台！站在觀景台前，左邊是相思灣、香港科技大學，前方則是滘西洲與吊鐘洲，右方可遠眺火石洲，海天一色，是拍照的理想地方，但十仔指再往前走20米左右的景色更開揚。果然，右下方還能看清今年大熱的獨木舟地點綠蛋島。小島呈半圓形，島中間有植被，酷似綠色的荷包蛋，樣子非常可愛，記者忍不住瘋狂打卡一番。

再往下走約10分鐘，我們發現一堆奇形怪狀的石頭，當中有個尖角的三角形大石頭特別顯眼，有人說像日式飯糰，也有說像金字塔。這裏四周的景色也不錯，山友可以稍事休息。

臨海古石刻 賞驚濤拍岸

休息及拍完照，我們離開怪石堆，繼續落山。山路兩旁長滿開白花、葉子像松針的矮灌木。十仔指着它介紹：「這種植物叫崗松，屬桃金娘科。它看上去平平無奇，但以前有人會把崗松的枝條紮成掃把用呢！」

路程輕鬆，大家邊說邊笑，不知不覺就來到山腳。在分岔路轉左，往公廁方向前進，再走10分鐘就能看見清水灣騎術學校，沿着龍蝦灣路繼續前進，不消一會兒，我們跟路牌指示，到達最後1個checkpoint：龍蝦灣石刻。

根據古物古蹟辦事處資料，龍蝦灣石刻在1983年被列為法定古蹟。「這些古代石刻的紋飾通常是幾何圖案，或者動物怪獸的形狀，但刻鑿的年代已無法稽考。石刻通常臨海肅立，相信古人刻鑿圖案，是為了祈求鎮海護航。」十仔解釋道。可惜現存的石刻只能隱約看出有些彎彎曲曲線條，但看不出具體圖案，大家觀賞時緊記「眼看手勿動」啊！

石刻臨近海灣，到訪當日剛好有季候風，驚濤拍岸，海浪濺起幾層樓高，觀賞平時看不到的美景，切切實實地感受大自然的威力。

返回龍蝦灣道，沿路繼續向前走，遇上岔路不用轉彎，大約30分鐘就返回起點大坳門迴旋處，可乘搭103M小巴回港鐵將軍澳站，完成今次輕鬆而充滿豐富美景的旅程。

■行程

全長：約7公里

需時：約2小時35分鐘（不連拍照休息）

交通：去程：前往清水灣大坳門迴旋處有4種方法：（1）港鐵將軍澳站乘103M號小巴，（2）觀塘碼頭乘103號小巴，（3）港鐵寶琳站乘16號小巴，（4）港鐵鑽石山站乘91號巴士；回程：返回大坳門迴旋處，乘坐與去程一樣的小巴或巴士回市區

■起點大坳門→（25分鐘）①大坑墩風箏場→（40分鐘）②大嶺峒觀景台→（60分鐘）③龍蝦灣石刻→（30分鐘）終點大坳門

文：沈晴

編輯：林曉慧

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■龍蝦灣郊遊

立即去片：bit.ly/30S6p9w

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