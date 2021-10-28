showcase：日本潮流教父藤原浩 為意式經典服飾 注入街頭奢侈風

生於1964年的藤原浩，自小熱愛龐克文化，年輕時曾到倫敦和紐約遊歷，並結識了不少文化藝術及音樂人。回流日本後，早年以DJ及饒舌歌手身分出道，並深深影響日本流行文化。直到約1990年代才涉足於潮流時尚衣飾的領域，創立Fragment Design工作室，憑藉其全方位的才華令他屹立潮流時尚界多年，被他沾過手的品牌聯乘產品都大紅特紅，而且種類廣泛並不限於街頭潮服或波鞋，與其合作的時尚品牌就有鼎鼎大名的Louis Vuitton和Moncler等。藤原浩的本領在於他能為原本高不可攀的時尚品牌注入一種街頭奢侈風格，因此同時亦能為品牌擴展原本少有接觸到的市場，其中始於2018年的Moncler Genius企劃，每年均會找來多個風格各異的設計師合作，藤原浩是少有連續多季被選上的合作單位，可見其號召力。

極簡設計 中性風格

雖然與藤原浩聯乘的不乏一線時尚品牌，不過與Loro Piana的合作始終有點令人始料不及。作為一個累積了六代生產高級紡織品和面料的品牌，傳承了過百年的經驗及工藝，Loro Piana一向予人有點不吃人間煙火的經典奢華感覺，因此這個中性風格的聯乘系列帶來了更大的震撼。值得一提的是，這次是藤原浩首度以自己的名字（Hiroshi Fujiwara）與品牌聯乘，而非以Fragment Design之名的合作。

系列以嶄新方式詮釋藤原浩的獨特美學，共推出10款線條利落和極簡設計的造型，用色是藤原浩喜用的海軍藍、黑、炭灰和白色，採用的當然是頂級質料，例如Loro Piana的Tasmanian Super 150'S羊毛和小山羊羊絨等，以品牌的經典優雅質感和精湛工藝，套入不斷演化而變得更加精緻細膩的街頭服之中。重點單品包括雙面飛行員外套（反面為西裝褸）、以頂級羊絨研發出具毛皮質感的嶄新物料Cashfur Oversized大衣、印上駱馬和山羊這兩隻代表Loro Piana品牌DNA的動物頭像T恤，還有就是飾有「Tsunaghi」鎖鏈幾何圖案的針織上衣和半截裙。「Tsunaghi」乃系列中具有雙重意義的重要設計元素，其一是鎖鏈在日本文化中象徵幸福和互動交流；其二就是象徵日本的傳統文化與意大利在追求完美細節上的融合，令系列洋溢由藤原浩帶來的日式純淨元素，還有Loro Piana一貫的低調奢華魅力。

查詢：Loro Piana 2234 7398（ifc店）

■Loro Piana x 藤原浩聯名膠囊系列

期間限定店

日期：即日至11月7日

地點：中環ifc商場中庭

時間：每日上午11：00至晚上8：00

文：溫兆明

模特兒：Kwanyin（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Rebecca Ng

編輯：陳淑安

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