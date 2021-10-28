stylehub：手工編織 勾起昔日回憶

從世界各地蒐羅特色時尚品牌的Cocktail Select Shop，今年秋冬帶來一系列手工編織的柔軟針織單品，當中全用上舒適物料製成，像是獨家引入的法國品牌Norah Sue（左），採用了溫柔觸感的紗線及優質山羊絨，創造出保暖的圖案針織上衣，在寒冷的天氣中，為身心帶來溫暖。在造型配搭上，可配襯飄逸的半截裙，不但可以塑造女性化形象，在視覺上還可以減輕整體的笨重感。

至於配飾，則有意大利設計師Cinzia Macchi創立的La Milanesa（中）。品牌以推出拼花鈎針編織手提袋為主打，其靈感來自方格針織氈子，手袋全由人手製作，並以天然纖維、地氈或生產過剩的衣物面料製成，呼應品牌環保、可持續發展理念。袋款的豐富用色及圖案，既搶眼又具特色，為冬日造型增添睇頭。

除了一系列針織服飾，今季亦引入了來自美國的The Great（右）。品牌由一對好友Emily Current和Meritt Elliott創立，主打美式休閒風格，招牌作有復古風格圖案運動衫、襯衫和花卉圖案裙，大玩柔美的retro風格。

Cocktail Select Shop 2907 4388 （銅鑼灣利園店）

文：劉詩言