stylehub：手工編織 勾起昔日回憶

【明報專訊】在寒冷的冬天中，總想被舒適柔軟的針織物包裹着身體，針織衣物除了有細膩觸感，還讓人勾起孩童時期，穿上由祖母親手編織的溫暖牌毛衣。人長大了，雖然再穿不上抽屜中的那件溫暖牌，但總希望能夠尋回那份情懷。
從世界各地蒐羅特色時尚品牌的Cocktail Select Shop，今年秋冬帶來一系列手工編織的柔軟針織單品，當中全用上舒適物料製成，像是獨家引入的法國品牌Norah Sue（左），採用了溫柔觸感的紗線及優質山羊絨，創造出保暖的圖案針織上衣，在寒冷的天氣中，為身心帶來溫暖。在造型配搭上，可配襯飄逸的半截裙，不但可以塑造女性化形象，在視覺上還可以減輕整體的笨重感。
至於配飾，則有意大利設計師Cinzia Macchi創立的La Milanesa（中）。品牌以推出拼花鈎針編織手提袋為主打，其靈感來自方格針織氈子，手袋全由人手製作，並以天然纖維、地氈或生產過剩的衣物面料製成，呼應品牌環保、可持續發展理念。袋款的豐富用色及圖案，既搶眼又具特色，為冬日造型增添睇頭。
除了一系列針織服飾，今季亦引入了來自美國的The Great（右）。品牌由一對好友Emily Current和Meritt Elliott創立，主打美式休閒風格，招牌作有復古風格圖案運動衫、襯衫和花卉圖案裙，大玩柔美的retro風格。
Cocktail Select Shop 2907 4388 （銅鑼灣利園店）