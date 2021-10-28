local mode：夫妻檔「任性」創自家品牌 利時小舖 化身全民造星衣櫥

過去十多年，在香港經營時裝品牌一點不易。隨着不同的國際fast fashion品牌進駐香港，加上韓風潮流，多數年輕人、消費者也把目光轉移到外地品牌，「香港時裝」逐漸被人忘記。創立於2002年的wagamamaplayground，是少數能在香港走過接近20個年頭的獨立品牌。面對崎嶇不平的道路，他們一直堅持創作宗旨與熱誠，經歷、見證本地時尚的高山低谷。與他們談香港時裝，就得從曾象徵本地時裝黃金時代，兼是品牌起源地的利時商場說起。

抱着「膽博膽」的心態創業

時間回到2000年代初的利時商場，每間小店雖空間不大，卻各有特色，齊集不少著名的本土時裝設計師。當時阿姬的姊姊在利時開設自家品牌，隨後她想把店舖轉給阿姬，唯一條件是阿姬必須售賣與她設計風格完全不同的服飾，避免日後兩姊妹互相競爭。「幸運的是，姊姊喜歡公主式的喱士服飾，而我則喜歡型格路線。」當時年紀輕輕的阿姬，便抱着「膽博膽」的心態接手創業，起初店內僅1/3出品由她親自設計，其餘服飾則從泰國及日本入貨，「當時在短短3個月內便回本，發現原來不少顧客都喜歡我的設計，從那時起便立志要創造自己的品牌。」隨着資金多了，她便開始嘗試完全出售自家設計，品牌的風格亦逐漸成型；現時則由她與丈夫Mike合力經營。數年前，兩人更選址銅鑼灣希雲街開設另一間店舖，延續品牌的創作。

「散口」邊緣 「落難感」風格

阿姬的品牌wagamamaplayground，在日文中，wagamama帶有自我中心、任性的意思。他們希望設計出來的服飾沒有框架，不用在意別人目光，忠於自己所喜歡的風格；配上playground，則象徵把所有喜歡時裝的人共聚一堂，享受時裝帶來的樂趣。一直負責品牌設計的阿姬，本身念fine arts，她筆下的創作帶有一份強烈的詩意與戲劇感。談及品牌的設計風格，阿姬常把「落難感」掛在口邊，她解釋：「在設計上，刻意在服飾邊緣加入『散口』細節， 也會把部分布料做成舊化的效果，raw edge、destroy與reconstruct都是品牌的一向前提。」

憑着具戲劇感的設計和獨特風格，品牌誕生以來不但吸引一班忠實fans長期捧場，更曾吸引到當時的亞洲天王周杰倫親身落舖，慕名到訪品牌位於利時的店舖，「那是周杰倫最紅的年代， 場面相當墟冚，在商場窄小的兩旁走廊上站滿了人！」阿Mike回憶說。

周杰倫慕名到訪 姜濤幫襯做衫

事實上，品牌一直也有一班本地名人顧客，當中包括黃子華、何韻詩、張敬軒、陳柏宇、彭秀慧、張繼聰和余迪偉，或較新進的名字如游學修、強尼，樂隊ToNick、Dear Jane及Rubberband等。「他們會親自上門找我們，或是告訴造型師來找我們，如強尼就因為看過林二汶穿著我們的設計而聯絡我們。」在「人傳人」效應下，就連當今超人氣偶像姜濤（圖1）也找過阿姬幫忙做衣服，「記得當時還未看過《全民造星》，更曾經推了數次jobs，現在想來也有點後悔。隨後我們為《全民造星3》提供服裝，收看節目才發現原來那麼好看，便再重溫第1、2輯，眼見這班年輕人很勤力，很值得支持。連女兒也對我說：『媽咪，你應該幫他做衫！』」阿姬更分享一件「鏡粉」的瘋狂事，「姜濤穿上衣服的另一天，便有一個fans打電話來，想要姜濤穿過、還未清洗的那件衫！」

時代不同，現在要「發掘」時裝品牌，大家並非靠逛商場，而是從social media，例如被wagamamaplayground品牌專頁內一輯又一輯風格鮮明的時裝造型照吸引。夫妻兩人「一腳踢」經營品牌已絕不容易，他們還要同時負責找model、化妝、髮型、場地和拍攝工作嗎？阿姬笑說：「這些全是朋友拍膊頭幫忙，或是鄰舖Handsome Factory Barbershop的男孩子出鏡擔任模特兒，因為他們也很有型。」他們更有一個「熟客仔」既出錢又出力，「他會把我們衣服帶到日本拍攝，一次他更找來日本模特兒Mioko Thanzuiyue，的確相當有心。」品牌的設計看起來很前衛，原來背後有充滿着人情味的故事。我們談創作之餘，當然還離不開現實問題——在香港經營時裝品牌遇到的難處是什麼？阿Mike直截了當說：「租金！設計是件需要花時間的工作，加上製作一件服飾也需時，太高昂的租金很容易令人放棄。可能會改為以入貨形式經營，甚至乎改為打工。」縱使在香港經營時裝品牌相當艱難，但夫妻檔兩人仍堅持做着自己喜歡的事，談時裝時眼神還流露出熱誠，誰說香港沒有好的創作？至少香港還有一班有心人。

■品牌名稱：wagamamaplayground

成立日期：2002

品牌概念：隨心、隨性。

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：■15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：■實體店 ■網店 □ig store □直播 ■市集 □其他：

生產地：■香港 ■內地 □其他 備註：

查詢：wagamamaplayground 2777 1117（希雲街店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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