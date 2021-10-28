廚師發辦「無國界」歎時令菜 玩創大閘蟹粉 鮮甜酒香交織

貼心吧枱位 邊上菜邊講解

酒吧雲集的棉登徑，最近多了一間低調小店，水灰泥門面，乍看還以為裝修未完，不小心就會錯過。小店取名Decree，店如其名，只做廚師發辦，來到就得聽從大廚的「指令」。餐廳很小，暗黑主調，很是神秘。右邊是一間容納6人的貴賓房，左邊則是8個吧枱位，看格局以為是壽司吧，才不是，以21道菜的晚餐為例，除卻玉子、甜品和餐湯外，當中只得7道是壽司，另外11道菜則是各式冷熱盤。21道菜，吃足2、3小時，怕悶嗎？放心，曾在法國餐廳Petrus及米芝蓮二星壽司店擔任管理及菜單設計的大廚譚澤輝（Thomas）在吧枱後，一面烹調上菜，一面與客人交流互動。「菜式是我歸納過往餐飲經驗構思出來，都是坊間少見的配搭，能夠邊上菜邊講解，與客人互動，是用餐體驗的重要一環。寧願每晚只做10個8個客，人人都可以兼顧。」

梅菜×法國鴨胸 立鱗×細滑東星

入行20年的Thomas，喜歡逛街市蒐羅時令食材，同時諗頭多多。惠州梅菜慢煮法國鴨胸、立鱗東星配口水雞汁……配搭聞所未聞，亦有根有據。「梅菜與法國鴨胸同煮，梅菜盡吸鴨油，鴨肉吃起來比扣肉更鮮嫩。日本人通常以鯛魚來做立鱗，但鯛魚鱗厚，炸完也有渣，我改用細滑的東星，炸起來，魚鱗鬆脆，配口水雞汁，很冶味。」簡單兩道菜，足見Thomas擅長以天馬行空的創意，糅合多國烹調技巧，令客人耳目一新。還有昆布鮑魚花膠配海膽，四頭雞泡魚膠先蒸20分鐘，再泡冰水1天，重複3次，冷泡能更好地保存膠質，再用昆布鰹魚汁扣煮，非常入味。更驚喜的是旁邊的澳洲鮑魚，前後反覆蒸煮9小時，腍滑彈牙，放上海膽，「平時食海膽通常一啖吞掉，但鮑魚需時咀嚼，間接延長海膽在嘴巴的時間，可慢慢細味」，Thomas娓娓道出菜式背後的心思。

21道菜，晚晚不時轉換，哪來這麼多靈感？「時令」兩字是關鍵，一發現合時靚貨，Thomas就會立刻更改菜單。供應商說明天有白松露，明晚訂位的客人就吃白松露，非常機動。近日是大閘蟹季，他亦推出大閘蟹菜式，精挑5両半蟹，半公半母，自己拆肉。最推介清酒醉蟹肉他他，將生蟹置於清酒、白酒及黃酒中24小時，再蒸熟拆肉。一啖入口，濃鮮帶甜，酒香縹緲，配上Thomas為菜式特配的一口乳酸白酒梳打，味道平衡清爽，非常精彩！

■Decree by T令

地址：尖沙嘴棉登徑7至9號憙酒店地下B號舖

查詢：6821 6212

註：只供應套餐，午市14道菜，$680/位或17道菜，$880/位；晚市21道菜，$2180/位。大閘蟹餐單21道菜（有3至4道菜是大閘蟹菜式），＄2580/位。須預約，另加一

文：胡慧敏

編輯：王翠麗

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