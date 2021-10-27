Double F：那年春天，別上白栀子花的甘迺迪

1938年夏天，甘迺迪因父親出任美國駐英國大使而隨行到倫敦，並在大使館工作，進入倫敦社交圈，參與各種精英階層競賽……

當時的倫敦仍是一切有規範的年代，甘迺迪那梔子花並不是隨便別上，就boutonniere（襟花）而言，白色康乃馨、藍色矢車菊、白色梔子花都是上佳選擇。他在歐洲遊歷中感受大國衰頹前的著裝內蘊。比如會見國王佐治六世時是日間，但他穿燕尾服，以顯隆重；他也在書信中記下與當時仍是公主的伊利沙伯二世茶敘；另一晚他穿絲質宮廷禮褲，褲襠過緊卻又讓他自覺雄風赳赳。

甘迺迪家族本是由愛爾蘭逃荒至美國的移民，短短兩三代人，就因經營生意與投資股票迅速起家，涉足政壇。比起其他英國政壇人物，這些貴族服飾非甘迺迪熟悉，像1937年夏天，他與Lem Billings結伴遊歐時，穿的是短袖T恤與衛衣，難怪他會在給Billings的信中，特別講述自己穿什麼、怎樣配搭，像個向好友炫耀的男孩。

晨禮服：不止是一件衣服

他所寫到的晨禮服不止是一件衣服，而是延伸指向整套服裝，是當時男士正式日間裝束，包括條紋長褲與馬甲背心等。晨禮服又稱cutaway，因為對比此前男士正式裝束、衣長及膝的長外衣（frock coat），晨禮服保留後襬長度，但前襬已縮短至腰部，並以弧形方式過渡至後衣襬，方便紳士外出與騎馬。當中牽涉穿衣者的品味、對不同場合著裝規範的理解，這都與權勢掛鈎——有份促成晨禮服形成的賽馬與狩獵，本身就是貴族活動。

對比源遠流長的貴族階層，甘迺迪是新貴，而晨禮服同樣亦是新貴，幾十年間由休閒馬術外套取代frock coat，比如1919年簽署《凡爾賽條約》時已見有晨禮服的擁戴者。到1930年代，晨禮服更成主流，Esquire雜誌就在1930年代前半，介紹晨禮服穿衣之道。

新政壇明星與舊世界魅力

有一張1930年代的照片是這樣的，並排而行的英國國王佐治五世和兒子愛德華（即後來的溫莎公爵）皆衣著隆重，戴高帽持長傘。佐治五世穿上及膝長外衣，愛德華則穿晨禮服，他正是晨禮服的擁戴者，在其1937年不愛江山愛美人的世紀婚禮中，穿一身完美配搭的cutaway。在他短短大半年的國王人生中，其中頒布的一項皇家法令，就是以晨禮服取代frock coat為宮廷正式日間服裝。

1953年，甘迺迪與Jacqueline成婚時，他穿的正是晨禮服，條紋長褲白袋巾，別上白襟花。其後他在政壇過關斬將，直至1960年成為美國總統，世人更多看到工作時衣著穩重平實、休閒時偏向美國常春藤學院風（Ivy League Style）的甘迺迪。成為總統後，他的西裝顏色離不開深色和灰調，但不礙其明星風範。他把休閒服裝與成衣穿出上層氣質，當時有人認為他著裝過於年輕……從另一角度看，世界不同了，政壇人物的魅力也不再一樣，他代表了國際的新階層，美國風格的崛起。他將著裝風華讓給了第一夫人Jacqueline，Jacqueline以其歐洲風格見稱，衣飾以外，藝術和歷史方面亦頗見修養，比如將白宮東邊荒蕪花園種滿玫瑰，為白宮添置名畫等，二人合起來演出新世界政壇明星與舊世界魅力。

除了政壇人物穿衣風格的轉變，在時裝層面來說，二戰後也愈來愈多人將目光由英國傳統Savile Row的訂製西裝移到美國成衣工業之上，也反映了國際形勢。容後再續。

文：方太初