內褲物料剪裁處處學問 男士最貼身拍檔 舒適至上

很多男士從小被媽媽安排穿著純白棉質三角內褲，久而久之成為習慣後，除了爸爸叔父輩常穿的「孖煙囪」外，對其他內褲的款式和種類就沒有深入了解。本地時裝設計師任朗呈（Mountain）指出，「一般來說，最常見的男士內褲款式有2種，三角和平腳四角。如果仔細分類，則可以分為三角brief、低腰小三角、貼身四角brief、短版四角trucks、寬鬆四角boxer」。

平腳四角「減磅」視效

面對形形色色的選擇，Mountain表示可以根據身形入手，挑選合適自己的款式：「三角內褲設計呈Y形，有聚焦放大的視效，比較適合瘦小的男士；相反平腳四角內褲，則適合身形厚重的男士，包裹範圍比較大，可以平衡身體外露皮膚的範圍，視覺上有『減磅』的效果。」選購時亦應該注意鬆緊度，「選擇內褲最重要舒適，要了解自己的身形及胯下尺寸，特別是選購貼身的款式時，建議挑選具足夠彈性的物料，這樣才不會『箍』得太緊」。他也指出：「由於香港的天氣比較潮濕，選擇高透氣度或具有吸濕排汗功能物料的內褲，比較適合。」

運動可選竹炭纖維抗菌乾爽

什麼質料的內褲比較舒適？Mountain指出：「含棉質的物料會比較舒服，因為棉纖維可以吸濕，能夠保持通爽。不過，若用上全棉物料，則會缺乏彈性，內褲穿久了容易變形。莫代爾（modal）是現今比較流行的物料，它從木材提取出來，較常與其他纖維混合使用，有着與純棉一樣的舒適觸感。」除此之外，時下亦流行採用彈性纖維物料來製作內褲，例如氨綸混紡（spandex）、滌綸混紡（polyester blend）等物料，「它們的特性相對結實耐磨，一年四季都適合穿著」。

在挑選內褲時，除了講求舒適外，還應該因應場合而選擇，例如運動時，由於容易出汗，Mountain建議：「選擇具吸濕排汗功能的纖維物料，做運動時相對會更為舒適。此外，也可以考慮竹炭纖維，其具有抗菌除臭功能，乾爽不悶熱。」

現時流行高腰內褲

有時候因為內褲穿久了，變得容易起縐鬆垮，出現「面褲」上浮現出「內褲邊」的尷尬情况。要解決問題，Mountain指可以從剪裁入手，「留意褲腳邊的處理，盡量避免褲腳邊沿位置加了包邊的設計，另外亦可以選擇較高彈性的纖維或貼膚一點的物料，例如莫代爾及化纖物料混紡」。眼見很多男士內褲的廣告，模特兒經常也會在褲頭露出內褲的橡筋邊，一臉自信的模樣，在現實生活中，又是否流行這種穿法？「No！記得10多年前在紐約讀書的時候，很多男同學都會刻意露出半條內褲（即面褲掉到屁股一半），或穿牛仔褲的時候，露出CK內褲橡筋邊，但這些穿著方式已相對過時。」他認為，現在流行穿著高腰褲款式，或是把T恤攝入褲內的配搭。

● Mountain Yam 任朗呈（IG@mountainyam）

本地時裝設計師，2007年畢業於香港理工大學紡織及製衣學系，2008年取得碩士學位。曾獲Design A Bag Competition 2008組別冠軍和全場總冠軍。2015年推出個人高級訂製品牌MYam Atelier和個性日服品牌112 mountainyam，同時提供企業制服設計、品牌策劃和顧問服務等。

● Editor's Picks（圖）

● 查詢：Calvin Klein Underwear 2537 0100 Mr Porter www.mrporter.com Nice Laundry www.nicelaundry.com Paul Smith 2523 5868 YOOX www.yoox.com/hk

文：劉詩言

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com