交錯鏤空表橋 營造建築結構 時針 分針 秒針獨立顯示

Harry Winston在鑽飾行業的地位毋庸置疑，1947年時，Cosmopolitan雜誌便曾為他本人封上「鑽石之王」的名號。他既是一名寶石學家，也是個企業家，曾切割過不少世界知名的鑽石，例如The Jonker、The Vargas、The Winston、Star of Independence、The Washington、Winston Legacy等。但其實品牌除了在珠寶以外，也推出不少腕表作品。

其中男裝Project Z系列於2004年面世，至今已推出至第15代，全名為Ocean系列Project Z15腕表，跟之前的系列成員一樣，以品牌特有的材質——輕盈無比且具有高耐用的鋯合金（Zalium）製作而成，融合製表工藝與建築結構元素。Zalium是品牌獨家的註冊物料，成分包括鋯和鋁金屬，具極高硬度、輕盈、防敏感及抗磨蝕等優點。

「三針一線」傳統新演繹

Project Z15腕表的設計取材自18世紀初面世的規範式指針時計，規範指標的一個顯著特點就是將時、分、秒完全分離，獨立顯示。分針是整個裝置的主導部分，在表盤中央旋轉游走，一眼可見，而時針和秒針則位於兩個較小的計時盤上。這樣的佈局也常被稱為「三針一線」，即三根分別指示時、分、秒的指針設置在同一軸線的不同位置。

表盤上部分鏤空的分針以藍紅雙色裝飾，針尖的紅色部分在藍色計時圈上指示時間。腕表大量使用品牌代表的藍色，令人想起Harry Winston在1949年收入囊中的45.52卡的「希望之鑽」藍鑽。表盤的交錯結構形成多角建築形狀，鏤空表橋橫跨於表盤上，增添立體感，令人聯想到20世紀初紐約的摩天大樓和曼哈頓大橋的鋼骨結構。位於6時位置的逆跳秒針位於藍色半六邊形與白色結構組成的計時盤中，當紅色指標到達30秒的時候，會逆跳回到刻度0的起始位置。

向曼哈頓大橋致敬

除了Z15外，Ocean系列今年亦推出了Zalium Variation Yellow和Zalium Variation Orange兩款腕表，重新詮釋了Project Z10腕表的設計。表殼跟Project Z一樣以Zalium製成，銀灰色的鋯合金表殼與表盤上的黃色和橙色裝飾展現強烈的視覺對比。逆跳的複雜機械功能與充滿陽光感覺的外觀配色，令腕表充滿運動活力的感覺。

Project Z10原本的設計來自曼哈頓大橋，大橋在1909年落成，它以當時最創新的材料搭建而成，以其一眼可見的懸索、桁架和塔架，成為當代懸索橋的先驅。新款的Ocean腕表延續同樣的設計，在獨特的鏤空設計表盤上，黑色噴砂的表橋縱橫交錯，貫穿於整個表盤之下。偏心時、分指示盤採用黑色與黃色或橙色以及網格結構的動態組合。表盤上小時時標、指針和12時位置18K金的品牌標誌均採用熒光材質，突顯運動感覺。腕表下半部左右兩側的黑色結構則是逆跳功能的顯示區域，右側為星期逆跳顯示，左側為秒針逆跳。兩個功能指示區域的弧形邊緣、指標、30秒時標以及代表周日的「S」都以亮黃色或橙色顯示。6時位置則是以黃色或橙色箭頭，指示放大顯示的圓形日期視窗。

鑽石女裝表不忘本

當然，Harry Winston始終以鑽石起家，除了兩枚男裝腕表外，今年亦推出不少鑽石女裝表。Emerald系列腕表便以4種極為明亮鮮艷的顏色登場，以祖母綠形切割為靈感的八邊形線條輪廓設計而成。表盤上的高彩度珍珠貝母與鑽石呼應，4款設計分別用上綠松石色、香檳色、亮橙色與紫羅蘭色，搭配同色系的雙圈緞面表帶，另有鑲上109顆鑽石的18K白金米蘭網織表鏈石供選擇。天然珍珠貝母雕琢而成的精美蛋面裝飾圍繞在表盤四周，被圓形明亮式切工鑽石圍繞點綴，像海洋中受陽光照射的氣泡。表殼四周圍繞了53顆圓形明亮式切工鑽石，襯托表盤的優美曲線。另外，Winston with Love Midnight靜夜系列則以愛情為靈感，以18K白金搭配色彩大膽鮮亮的鱷魚皮表帶，珍珠貝母表盤飾以L.O.V.E.刻字，並鑲嵌各色珍罕寶石與鑽石。

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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