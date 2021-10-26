客座隨筆：離婚後珍惜親子緣

孩子是生命 不是工具

很多離婚個案，父母都會千方百計爭奪孩子的撫養權。有些是真的愛孩子，為他們的最佳利益着想，希望可以照顧孩子、陪伴他們成長；但亦有些帶着不純正的動機，將孩子當作籌碼，向配偶苛索金錢，以及有利於爭取在原居所居住。這是由於一般獲孩子撫養權的一方可以繼續住在本來的公屋，另一方則須遷出。法庭主要考慮孩子的最佳利益，對孩子來說，家庭的轉變已對他們造成很大衝擊，在可行的情况下，法庭會盡量讓他們繼續居住在熟悉的環境，繼續有朋友、學校及社區的支援，這些人際網絡、社區資源，都是孩子面對逆境時的重要保護資源。

孩子是愛的見證 不是怨的延續

父母因為種種原因，導致婚姻破裂至無可挽救的地步。與其不斷彼此折磨，選擇放手，無疑是放過自己也放過對方的方法。但可以再見亦是朋友嗎？能相遇相愛，即使最後分開，也是一份緣，倒不如讓孩子成為這份緣的見證，而非怨恨的延續。

有些家長爭取孩子撫養權是基於利益考慮，但當看到同住孩子的樣貌、某些行為習慣或價值觀很像前夫或前妻，便會很生氣。其實，這些都不是孩子的錯，孩子遺傳父母的基因，樣貌與父母有幾分相似實在自然不過，至於行為舉止及價值觀相似，亦非孩子刻意模仿，而是一家人生活在一起，潛移默化耳濡目染的結果，父母切忌將對前夫或前妻的不滿投射在孩子身上，這樣對孩子非常不公平。離婚後就不要讓怨恨延續，可以把消失的愛情轉為友情及親情，學習新的相處模式。

隨着時間過去，孩子慢慢成長，他會感受到父母是真正愛他抑或是將他當作工具，只有真心才能換來孩子的真愛，你想孩子將來怎樣對待你，你今天應懂得怎樣對待孩子。

文：傅丹梅（註冊社工、輔導員）

[Happy PaMa 教得樂 第369期]