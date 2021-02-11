教大GPS：幼園結合STEM和大自然教育

多元感官生態探索區 鼓勵幼兒自主探索

很多人以為STEM教育需要使用很多高科技教材，其實，在幼稚園推行STEM的重點，不是在科技本身，而是怎樣讓幼兒從日常生活中去體驗科學、探索知識、建構所學。香港教育大學幼兒發展中心（育嬰部及幼稚園部）在校園內設置「多元感官生態探索區」，添置多元化的自然科學探索工具，如放大鏡、溫度計和兒童顯微鏡等，並設置不同的生態系統，如生物養育系統和沙水生態系統等，鼓勵幼兒自主探索，享受學習的過程。

遊覽生態園 認識生物多樣性

另外，配合「地球的資源」課題，學校會安排幼兒遊覽教大生態園，認識生物的多樣性，學習欣賞世界萬物、尊重大自然和保護環境，了解生命教育。幼兒亦會參與有機耕作、水實驗等體驗活動，加深他們的學習過程和科學知識，促進認知發展。同時，幼兒亦會學習製作生態瓶，認識植物如何在密封環境下生長，並了解地球資源和自給自足的生態系統模式。教師會安排幼兒用不同的肥料做實驗，探索「魚菜共生」原理，幼兒更會小組合作製成魚菜共生裝置，並舉行展覽會向同學展示學習成果。透過這些活動，不單培養幼兒的科學素養，在探索的過程中，他們還需要運用無比的創意和堅毅的解難能力，不斷反思學習及互相欣賞。

STEM和大自然教育是幼教界近年重要的發展方向，如能結合兩者在課程之中，將有效提升學教效能。面對新時代的挑戰，我們要持續啟發孩子的思考和探索精神，加強他們的創造力、表達和解決問題的能力，以奠定終身學習的基礎。

文：鄭穎怡（香港教育大學心理學系首席講師、香港教育大學幼兒發展中心校監）、楊嘉儀（香港教育大學幼兒發展中心校長）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第369期]