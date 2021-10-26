營媽在加：外國媽媽的時間管理

一腳踢生活

在加拿大，照顧小朋友起居生活、接送，往往都由父母一手包辦。如果父母都需要工作，便要準時收工去接放學，或許要再接送他們去參加課外活動。回到家中，立即煮飯、清潔，吃完晚餐，洗好碗碟，再打點小朋友上牀睡覺，完成這些事務，已經是夜深。假如家中有多過一個小朋友，要頻撲穿梭多個課外活動場地，更是忙上加忙。

相反，香港不少家庭都僱用外傭，由外傭負責接送、煮食、做家務等，父母可以專注工作，甚至加班，毋須擔心小朋友沒有人照顧。所以在香港，外傭的確釋放了不少香港婦女的勞動力，貢獻很大。但在外國，沒有家傭才是常態，那就要與伴侶分工合作，亦因此，不少媽媽會選擇留在家中做全職家庭主婦。

生活節奏慢了

香港人的工作效率高，我作為香港人，引以為傲。但在外國，開一個銀行戶口可用上幾小時，到超市買菜，工作人員可與顧客慢慢閒聊，對長長的隊龍，大家都彷彿視若無睹。因此，日常繁瑣事務，急也急不來，與香港一日可以處理很多事情，不能相提並論。

常在家中煮食

相比起在香港生活，外國家庭出外飲食的次數較少。雖然溫哥華的食肆很多，但大部分家庭，三餐都會在家中吃，媽媽煮晚飯之餘，又要預備翌日辦公室和學校的午餐飯盒。認識一些媽媽，甚至會早起，特意弄午餐飯盒給小朋友帶回學校。所以談到買菜，能幹的外國媽媽都懂得預先買好食材，再烹調一些簡單又美味的菜式。

花時間在家居上

如果住獨立屋，家居的維修保養亦要花不少時間，包括剪草、清潔，都相當耗時。但不少加拿大人喜歡親力親為，自己動手處理，因而付上的時間特別多。不過，他們在過程中亦得到不少樂趣，甚至變成家居能手。

每天營營役役，我偶爾也會發牢騷，宣泄生活上的壓力。不過，回流加拿大後，整體上都是過着開心、充實的生活。我感恩有機會在明報《Happy PaMa 教得樂》分享自己的回流生活，記錄人生新的一頁。由於日常工作和繁瑣事務的壓力日增，實在應付不了，所以暫時放下寫專欄的工作。各位讀者，後會有期！

文：Priscilla

作者簡介﹕註冊營養師，追求事業與家庭平衡，5年前，一家三口毅然帶着兩隻小狗回流溫哥華。此刻心靈富足，享受慢活生活。個人網誌︰nutritionmama.online/blog2/

[Happy PaMa 教得樂 第369期]