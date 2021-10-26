教女無方：陪我席地而坐

「這麼容易都不懂嗎？」

「再動動腦筋，不就能想到嗎！」

「我教你啦！」

「我以前都會遇到不懂做的數，真的令人苦惱，不如一齊研究？」

這些回應也許不是對與錯的問題，而是對着沮喪中的孩子，如何回應能助她走出情緒困局，較願意尋求協助去解決問題。

站在他人方向看不同世界

任教的學校本年以「同理心」為主題，閱讀過許多文章資料，我想同理心的實踐就是願意代入他人處境，不帶批評，明白他人感受，並且陪他走出困局。也有描述同理心便是換位思考、穿上別人的鞋走路、站在你的方向我看見不同的世界。同理心在人際關係中如何重要相信不用詳述，惻隱之心為仁之端，具同理心的人應不至於太自我中心，亦會培養出利他的德行，進而發揮人性的至善。

為人父母都希望子女具備同理心，但除了最親密的父母，子女又可以從哪裏學習或經驗被同理的心情呢？

蘇菲中二正經歷情緒不穩的青春期，又遇上探討人生意義的煩惱。一天，她問我：「若人生找不到意義，是否可以結束生命？」然後坐在家中走廊地下哭起來。我可以請哪位哲學朋友來幫忙？談談薛西弗斯的故事？分享我自己的人生意義？她為何有這困擾？她最需要什麼？連串的思考後，我不確定在她這情緒敏感時刻應說什麼，只能陪伴她坐在地下，摟着她，看着她哭泣。也許就是我沒說什麼道理，她才讓我摟着她，安靜地陪着她，對她的不安煩惱表示明白理解。過了近兩小時，問題仍未有答案，我們一起去吃下午茶了。

蘇菲小一時經評估後，確實患有感覺統合失調症；最震驚是她上月在英國確診了專注力失調症。這些評估似乎為她成長中種種不正常、難於被接納的表現作了有效解釋。但，是否有「合理原因」，才應該被同理被明白？若孩子問題一直找不到我們認為合理的原因，我們就可以合理地否認孩子的感受？

接納獨有特質 同理自己與他人

工作上遇過欠缺同理心的學生，但最令人惋惜莫過於那些對自己缺乏同理心的學生，對自我要求高，不能原諒自己微小錯失，不能接納自己獨有特質，常常批評自己。我們好容易對有需要人士生出同理心，但父母對子女面對的困難許多時都看不到/不去看，加上對子女有無窮盡的期望，擔心同理子女，就是降低要求，就是縱容，結果不輕易流露同理心；在被要求與被明白的失衡狀態下成長，子女也就不會輕易放過自己，更遑論同理他人。

同理心如何實踐是另一話題，但相信心態比技巧重要， 有了同理的心，自能願意陪伴、聆聽，好得無比！

「陪伴」永遠是給予你愛的人最好的禮物﹗

（蘇菲回應：多得我兒時夠麻煩，媽媽今日寫文有話題。最欣賞用姜濤首歌歌詞做題目。）

文：蘇菲媽

作者簡介﹕中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

[Happy PaMa 教得樂 第369期]