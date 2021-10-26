玩創校長：「紅綠燈」還是「木頭人」？

我還跟兒子戲言，爸爸孩童時玩這個遊戲，會把口號由「一二三紅綠燈，過馬路要小心」說成「二四紅綠燈要小心」，以加快轉身的速度，好抽出正在移動肢體的玩家。

與兒子談笑過後，我們兩人便走近玩耍中的孩子，震撼的畫面不斷出現。首先，我發現這班小朋友的口號，由「一二三紅綠燈」改為「一二三木頭人」，最初我也不以為意，以為是孩子們的國籍或文化背景不同，所以改了口號。最初，參與其中的小朋友也成功「定格」，但過了幾個回合，有小朋友郁動了身體後，那個「木頭人」竟然做出開槍的姿勢，對着玩家亂槍掃射，孩子們則扮死倒地，他們需要扮演動也不動的屍體。後來更甚者，「木頭人」用手指扮槍，指着其中一個跪在地上小孩的額頭，做出處決式的射殺。令人咋舌的，是坐在一旁的家長，仍然是低着頭看手機，目睹這個情景，我二話不說，帶兒子轉身離開公園了。

血腥版「木頭人」 影響幼童心智

我不反對孩子們玩「兵捉賊」或用手指扮演槍戰等遊戲，但總不能超越合理的道德底線。上述如此暴力的遊戲場面，小朋友明顯在模仿全球熱播、首播17天便有1.11億個點擊的Netflix韓劇《魷魚遊戲》。先作利益申報，在這套韓劇播出的第一周，我已經「煲」了全套劇。作為一個觀眾， 我十分欣賞劇中人性化的扭曲、揭示人類真實本質的劇情、驚人的視覺效果、遊戲設計的內在張力，以及科幻和神秘元素的吸引力。我當然不反對創作自由，以及不同形式的媒體創作，但作為教育工作者及家長，卻要留意心智未成熟的孩子，如讓他們過早接觸極端暴力、血腥、髒話和駭人場面，會導致各種各樣的心理問題困擾，包括憂慮身邊出現潛在危險的事件、睡眠障礙、情緒不穩定，甚至有攻擊行為等。

設「兒童帳號」 過濾不適齡影片

《魷魚遊戲》在Netflix是被列為「成人內容」等級（16+），如果家長知道內容是這樣，仍與孩子一起觀看的話，這個行為當然要不得，但我估計，孩子們看到暴力畫面的渠道有3項：

1. 家長沒有為子女設定Netflix「兒童帳號」，或者與子女共用一個帳號，使孩子在瀏覽自己想看影片的時候，有可能看到自動播放的暴力畫面片頭，或者直接觀看了《魷魚遊戲》。所以家長應修改Netflix設定，確保子女無法觀看不適合年齡的影片；

2. 子女有可能在社交媒體接觸到。現在很流行一些重新配樂，並加入旁白，讓觀眾以5分鐘看完整齣電影的介紹，於社交媒體的信息牆中自動播放。建議家長不應讓未成年的兒童使用社交媒體，我們實在處理過太多心智未成熟的兒童使用社交媒體後產生不良影響；

3. 家長們以手機或平板電腦觀賞《魷魚遊戲》時，子女在旁邊偷偷看到。建議家長不要在子女身邊「煲劇」；寧可利用這個時間與子女一起做親子活動，或陪伴孩子多看一些有教育意義的健康短片。如真的需要觀看影片，可以背向孩子觀看，或在自己的手機或平板電腦貼上防偷窺保護貼，並戴耳筒觀看，以免讓身邊的孩子看到不適合的畫面。

最後，也是最簡單直接的一環，家長及教師如見到孩子在玩這類極端的遊戲時，應立即停止。小朋友是分不清現實與想像，假如發現他們為此感到害怕，應及時疏導情緒，不能不當一回事。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

[Happy PaMa 教得樂 第369期]