本周FOCUS．採訪手記：學生是校長心中的瑰寶

與閩僑的緣分 充滿笑料

跟該校校長葉淑婷做訪問，是一件樂事，她平易近人，而且性格爽朗，上至教育政策，下至家庭軼事，她都暢所欲言，大家有很真摰的交流和分享。說到她和閩僑小學的緣分，更加是充滿笑料。

葉淑婷不諱言，她是「誤打誤撞」來到閩僑小學做校長的，「當日見到學校出招聘廣告，登入網頁略略瀏覽過，便寄出了求職信」。之後，她帶着20多頁「嘔心瀝血」寫成的計劃書去到校監位於學校以外的辦公室見工，直到獲聘一刻，她都沒有踏足過這間學校。所以，當她首次來到閩僑小學時，簡直嚇一跳，「心想『乜咁殘嘅』」！鬼馬的她，亦頓悟出一個道理︰「以後不要盡信學校的網頁了」。之後，她怎樣在學校作出翻天覆地的改革，上期封面故事已說過，在此就不贅了。

引入新社制 用寶石名命

不過，還想說一些「細微細眼」的改革。話說葉淑婷上任後，為配合「全新閩僑」，希望給孩子多添一份朝氣，於是她替學校設計了新校徽、新校服，亦引入新社制（Houses）。最令記者感動的，是她竟想到用「寶石」替3個Houses名命，分別是Sapphire（藍寶石）、 Topaz（拓帕石）和 Garnet（石榴石），如此小舉動，也足見每個學生在她心目中，的確是瑰寶。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第369期]