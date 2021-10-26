鍛煉身心：智能運動 VR單車玩住強身

操場將改建智能運動中心

今個學年，青小再創新猷，將引入智能運動設施，增加學生做運動的樂趣。學校在上月尾舉行的「體適能運動日」，就展示了部分器材，讓學生率先試玩。最矚目的，要算是擺放在室內操場的幾部虛擬實境（VR）單車。學生一邊踏單車，一邊用VR眼鏡，即可在手機屏幕上穿梭不同路徑，觀賞沿途風光。「我看見同學反應很好，大家都說好好玩，所以青小稍後會添置6至7部這類型的單車，而這個室內操場更會改建成Smart Sport Centre（智能運動中心）。」新任校長程志祥一錘定音。

羅勁柱補充，踏單車是青小體育課其中一個常規訓練項目，初小階段會先學平衡車，再在高小階段接觸兩輪單車，「將來有VR單車，肯定會提升學生踏單車的興致。而對於一些要受訓的學生運動員來說，VR單車好玩之餘，亦有實際用處，因為營造出來的路况，很貼近真實，有助他們掌握不同路段的特點，上斜、落斜的速度」。

Smart Sport Centre除了有VR單車，亦將加入一系列反應燈訓練組合，主要是利用視覺提示，促使學生挑戰自己的速度和反應極限。程志祥說：「這種電子裝置用途很廣泛，可對應不同的球類運動，例如足球、籃球、合球等，甚至用於體適能項目，包括仰卧起坐、坐地前伸、掌上壓等。」

智能手帶追蹤跑步 助調整課程

青小銳意發展智能體育活動，不單是因為它集娛樂與運動於一身，還有當中的人工智能系統，可即時收集學生運動時的各項數據。像「體適能運動日」當天，各級學生便佩戴上一條智能手帶在操場上跑圈，系統會即時追蹤到每個學生跑了多少圈、多少公里，也記錄到小朋友每跑一個圈所花的時間，最後系統更把該年級每個學生所完成的里數相加，程志祥笑言：「今年青小各級都合力完成了馬拉松跑42.195公里的標準距離！」

他續稱，數據既可用來回饋教學，亦有助教師為學生制定個人化的運動目標，「當數據愈收集得多，我們便更容易觀察全校學生的身體質素怎麼樣，再調節課程。另外，亦有助家長更了解子女是否有肥胖問題，身體柔軟度、肌肉強度、心肺耐力等狀况如何，從而督促孩子在課餘繼續做運動」。

青小重視學生身、心、社、智、靈5個範疇的全人發展，在該校任教多年的羅勁柱，便見證體育科以「身」作主線，推動孩子心、社、智、靈發展的成效。「運動固然可以培養學生堅毅的精神，提升良好的心理質素，亦可以透過團隊協作，建立社交人際關係，更有助智力發展。」他透露，學校曾做過一個小型的追蹤研究，找來一些學生，每天早上在上課前，做約半小時中等強度的運動，結果1年後，這班學生的學業成績均有進步，證明持續運動，可以令腦筋更靈活。

[Happy PaMa 教得樂 第369期]