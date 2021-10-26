答：冰雹是強雷暴中產生的大冰粒，由於大氣對流層一般隨高度增加而變得愈來愈冷，水蒸氣會被帶到凍結層以上並不斷打滾，凝結成冰粒並在過程中不斷吸收水分，像「雪球」般愈滾愈大。最後當上升氣流不能再承托冰粒重量時，這些超重的冰粒便會跌落地面，形成落雹。

即使大範圍的大氣相當不穩定，但觸發強雷暴的因素有很多，其出現的位置有一定隨機因素，有時可以影響多個地區，有時則影響局部地區。從2001年至今，香港共有12日錄得冰雹報告，平均每1至2年才出現一次。

平均1至2年落雹1次

問：為何香港不下雪？

答：雪是從大氣中的水蒸氣直接凝結而成。其形成條件包括大氣中有充足的水蒸氣和冰晶核，以及氣溫在0℃（冰點）以下。雲中的低溫令水蒸氣凝結成冰晶，當大氣中的冷氣團足夠深厚，冰晶落到地面仍未融化時，便形成降雪。若從物理學的角度考慮，雪在顯著高於0℃的環境中，不能長時間保持固態，但如果溫度只是稍高於0℃，再配合地面足夠乾燥的環境，雪花降下時便有可能未完全融化。不過在香港，由於大氣中出現低於0℃的深厚冷氣團的機率極小，因此下雪機率極微（圖）。

資料提供：香港天文台