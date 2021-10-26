知多啲：參與紋身展 與同業、客人交流

Star Crossed Tattoo亦有參與是次紋身展，Rich Phipson是評判之一。受疫情所限，今年世界各地即使舉辦紋身展，規模都相應縮小，以往會有國際紋身師參與，現在只局限於本地。他表示參與紋身展的紋身師通常都會聯絡舊客戶，也有些客戶是慕名到紋身展找心儀的紋身師。有些人可能沒有固定師傅，來到展場欣賞紋身師畫風，會即場做決定或留下聯絡方法。「紋身展是一個與同業交流的好機會，讓未能頻繁見面的同業聚首一堂，亦是一個讓紋身師展現才華、宣傳自己的好時機，也可藉此與新舊客戶聯絡。」

Rich認為本地與外國舉辦的紋身展分別不大，不過每個地區的紋身也有不同風格，在香港可能會出現較多亞洲設計，例如一些比較大型的紋身圖案，或是以黑色為主調的款式。他表示，香港比較具規模的紋身展，每年就只有這一個，偶然會有些零星的活動，規模不可同日而語。他熱中於參與紋身展，因可以為香港的紋身社群做點正面的事，提升紋身技藝。只要能夠推廣紋身文化，他認為都是值得參與的活動。

文：Selene Luk

[人物]