不同臟腑陰虛 徵狀用藥大不同 秋天潤燥 過滋膩傷脾胃

進入涼爽多風的秋冬季節，相對濕度下降，我們身處其中亦會受乾燥天氣影響，常見口咽乾涸、皮膚乾燥痕癢、眼睛乾澀、大便乾硬的問題，反映體內津液不足。陰虛津虧的狀態導致陽氣相對偏亢，形成「陰虛生內熱」的虛火，可見喉嚨痛、牙肉腫、煩躁、盜汗、手足心熱、多夢易醒的表現。這些因陰虛津虧而出現的乾燥、虛熱內擾問題，中醫統稱為「燥證」。

年過四十體質偏陰虛

《黃帝內經》認為「年四十，陰氣自半」，踏入中年，體質上有陰虛的傾向，隨着陰、精、津、血的衰少，不少人都會開始感到容易口乾、皮膚乾，身體沒有以前那麼潤澤。這種感覺在秋冬時分變得更明顯，中醫可透過養陰、填精、補血、生津的方法調和陰陽，改善陰虛對身體的影響。

在臨牀上，不同臟腑陰虛證會有不同典型徵狀表現，所用的藥物亦不同。肺陰虛者常見口咽乾燥、乾咳無痰，或感覺有痰黏在喉嚨但難以咯出，治宜養陰潤肺，常用藥如沙參、貝母。心陰虛者常見煩躁不寧、心悸、多夢易醒，治宜滋陰寧心，常用藥如百合、柏子仁。胃陰虛者常見多食易飢、口渴，治宜益胃養陰，常用藥如玉竹、麥冬。肝陰虛者常見眼睛乾澀、指甲變薄變脆，治宜滋養肝陰，常用藥如山茱萸、枸杞子。腎陰虛者常見骨蒸潮熱、盜汗，治宜滋腎育陰，常用藥如熟地黃、石斛。

脾胃不佳 忌用黏膩補陰藥

每種中藥都有特定藥性及副作用。就補陰藥而言，它們有養陰生津作用，但這些藥物性質都比較滋膩黏滯，如不當或過量使用，有可能妨礙脾胃運化，造成胃脹脘痞、消化不良。因此在秋冬養陰時，一定要顧護脾胃運化。如果本身脾胃功能欠佳，常出現食慾不振、胃氣脹、腹痛腸鳴、泄瀉等毛病，就要避免過量使用質地黏膩的補陰藥，如熟地黃、大棗。即使已進入秋冬，但天氣仍然和暖潮濕時，也要因時制宜，慎用滋陰，以免加重脾胃負擔。

外感初期不宜補陰

此外，患外感疾病期間，特別是在外感初期，亦不適宜使用補陰藥物。中醫認為治療外感病宜「發散」來及時驅逐病邪，補陰藥物會妨礙發散過程，容易留邪影響治療。不過到了外感熱病後期，患者體內病邪已基本消失，但因為患病期間的消耗，容易造成口乾、乏力等氣陰兩虛狀態，此時便可以因應病况適度補氣養陰，以作善後。

■秋日飲食：打邊爐、BBQ不宜過密 多吃蔬果補水分

踏入秋冬，由於陽衰陰盛、氣候乾燥多風，日常既要避免性質寒涼、生冷的飲食，例如凍飲、雪糕、沙律、刺身等，以免助長陰寒，損傷體內陽氣；同時也要謹慎食用性質溫熱助火的食物，如牛羊肉、辣椒、薑、蒜等，防止耗傷陰津。打邊爐、燒烤適可而止，次數不要太頻密，點選食物亦不宜過分辛熱刺激。如要食用辛溫、燥熱食物，務必留意要多飲水，以及多吃蔬菜、水果等含水量豐富，具滋潤作用的食物。

多飲水有助補充身體水分，但飲水並不等於中醫的養陰。中醫「陰」的概念不止是解作水液的意思，還包括有滋養、潤澤作用的物質，這些物質需要身體自行代謝製造，不能通過飲食直接補充。故針對平日即使經常飲水，或努力維持多菜少肉，但仍然出現陰虛津虧者，需要調整體內臟腑如脾胃、肝腎等功能，使陰自內生。

充足睡眠助養陰津

起居作息方面，要保養陰津，擺脫燥證，要注意保持充足睡眠休息（成人每天宜有7至8小時睡眠），以調和陰陽。睡眠不足會導致陽亢陰虛失調，常見煩躁、口乾、生暗瘡、生痱滋等。此外日常也要注意避免過度操勞，如長時間用眼勞神，可造成「久視傷血」，血虛精虧者容易頭暈眼花、心悸、早醒。長時間用嗓，可造成口咽乾燥、喉嚨痛、聲沙的陰虛肺燥表現。平日情緒容易焦慮緊張者，建議要嘗試學習自我放鬆，和習慣以平常心看待事物。否則若經常處於毛躁不安的狀態，也容易耗損陰津，釀成陰虛內熱。

按摩有補陰作用的穴位，有助調節臟腑機能，促進陰精津血的生成。常用穴如位於下肢的血海、陰陵泉、三陰交、照海，還有位於背部的肺俞、膏肓、腰眼。按摩時可用中等力度按揉每穴1至3分鐘，至有痠脹感，每日1次。

養生食療方面，針對紓緩燥證，所選材料宜以清潤而不妨礙消化為主，如百合、沙參、麥冬、雪耳、無花果，輔以有健脾、幫助消化作用的材料，如淮山、茯苓。一般情况下，要慎用滋膩礙胃的補藥，建議沙參百合淮山瘦肉湯。

養陰湯水

沙參百合淮山瘦肉湯

功效：養陰潤燥

材料：北沙參20克、麥冬15克、百合12克、南杏12克、淮山30克、陳皮6克、瘦肉適量

製法：瘦肉切開、洗淨、汆水；其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可飲用

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：王翠麗

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