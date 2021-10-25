使用貼士：上妝工具最少每周洗 美妝蛋半年一換

網上有教學稱，把美妝蛋連同溫和皂水放入微波爐加熱一分鐘，就可輕鬆把化妝品殘留物溶解於皂水中，原理如同洗衣機一樣。林嘉雯稱理論上可行，但需考慮美妝蛋的耐熱度，或在加熱過程中會否釋放有害物質；以防萬一，建議手洗。至於噴霧式清潔液，龔家怡認為清潔力未夠徹底。

化妝品勿放洗手間

為了減少受細菌感染的風險，化妝品不宜放在又濕又熱的洗手間，助長細菌滋生；上妝前應徹底洗淨雙手。化妝品亦不宜共用，因除了環境細菌，皮膚感染如扁平疣都可經化妝品傳染。在街上試用化妝品時需特別小心，應使用即棄的化妝用具，不應試上臉和眼部，可塗於手背或手臂內側，試完應用皂水清潔乾淨。林嘉雯指出，「如果tester放置很久，很多人接觸過，即使用具乾淨，用上面後皮膚都可能沾有細菌，其實最好避免試用」。