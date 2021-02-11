吾生有杏：院長醫生周記（168）：何處覓仁醫？

患上癌症是人生最大的挑戰之一，除了病人本身，照顧者也同樣面對非常大的壓力。雖然大家沒可能改變這個事實，但醫生總希望病者及家人收到這個壞消息的時候，可以減少那些徬徨無助的感覺。

我是一個腸胃科醫生，經常遇見各式各樣的疾病，而腸癌亦是愈來愈常見。最典型的例子，就是當病人從內窺鏡蘇醒過來的時候告訴他：「我發現你的大腸出現一些問題，需要做切片化驗。不過從我的經驗來看，頗大機會是癌症。」

身為醫生，我不應向病人隱瞞情况，因這有違專業操守。但事實上我亦十分理解那一刻病人大多是不懂得反應；有時甚至是家人亦不知該如何處理。然而，為了進一步的跟進，醫生有必要清楚地告訴病人：他需要接受什麼掃描或其他檢測、什麼時間需回醫院複診看報告、治療可能出現什麼風險或併發症等。但我覺得這一刻我們作為醫生，更需要有同理心，應設身處地為病人着想，例如給他多一點空間去消化這個突然的消息，而不是把一大堆吃不消的資訊或指示加諸病人身上。有些病人來見醫生之時，心裏已經有所懷疑，心中有數；但有一些則全無心理準備。無論如何，經驗告訴我們，應該給予病人足夠的空間去消化和沉澱，適宜安排另一個時間去跟他詳細商討。

最重要病人家屬都信任

收到確診的消息，每人的反應都不盡相同。大部分的病人都會非常震驚，晴天霹靂；有些則會拒絕接受事實，有些則會感到憤怒，甚至是去埋怨其他人。醫生要學會明白、包容和尊重他們的情緒。但當他們激動過後，我們就要幫他們慢慢接受這個令人難受和徬徨的消息，並切實地去面對。

很多病人和照顧者會去詢問不同朋友和醫生的意見，又或者是上網找尋資料，不過有時卻是「愈問愈亂」。問10個不同的人，很多時候得到的可能是10種不同的意見。

我認為患者和家人不需要堅持找一個「最叻」的醫生，而是應該找一個他和他家人都信任的醫生。這條路絕不簡單，唯有醫生和病人有一個互信的關係，這條路才可以繼續走下去。因為手術往往只是一個開始，之後需要面對及解決的問題可能比手術複雜10倍以上。如果大家沒有互信，這條已經難走的路將更難走。

我認識很多叻的醫生。在星空下，只見萬家燈火，又何處覓「仁醫」？ 其實，仁醫就是一個願意放下身段、懂得聆聽、樂意為病人及家人多走一步的醫生。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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