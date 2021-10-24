未來城市：部門分工合作 預警以影響為本 「打風落雨計分制」有得諗？

水浸因累積雨量多 不代表大雨

普羅大眾一般認為，8號風球必然大風大雨，威力多大就視乎自家門窗有沒有吹到嘭嘭聲，走在街上會否站不穩、大雨淋漓，但前香港天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武說「未必」，某一區大風大雨不代表全港都一樣。香港不同地區的地形不同，又有高樓大廈，加上天氣的隨機性，每個地區的風速、雨量都不同，每區市民的感覺也因而不同，例如獅子山吹襲香港時最高60分鐘風力，長洲達81公里，沙田只有27公里。梁榮武解釋，獅子山吹襲時發生的棚架意外，「風不是大得好緊要，只不過在某一個地方，因為暴雨所引發的強陣風，令棚架倒塌，這只是局部出現，可能全香港百分之九十九都沒有這種事發生，但好不幸地就出了意外」。天文台會參考8個涵蓋全港並接近海平面的參考測風站（見圖1），所錄得的風力資料，如半數或以上的測風站錄得或預料錄得每小時63至117公里的持續風速，就會懸掛8號風球。

獅子山在10月8日風速的確只達3號風球，市民質問不夠大風掛8號也算，為什麼水浸也只是黃雨？首先來認識一下暴雨警告信號的標準，當香港廣泛地區已錄得或預料每小時雨量超過30毫米，且雨勢可能持續，天文台就會發出黃色暴雨警告信號，超過50毫米發紅雨，超過70毫米就黑雨。翻查獅子山襲港的雨量，在上班上學的高峰時間，各區錄得的雨量都不超過50毫米，「大部分時間雨水雖然大，但未到紅色和黑色暴雨警告，但因為連續這麼多小時都下幾十毫米，累積雨量，水浸就好緊要」。累積雨量多，加上地下去水渠可能淤塞，就會導致水浸，並不代表大雨到黑雨。所以即使水浸，打工仔還是要澗水上班。

黃雨、紅雨、黑雨反映不到水浸情况，跟熱帶氣旋警告系統也無直接關係。連登有網民厲聲疾呼：「有咩可能紅雨加3號波，兩個差少少到危險天氣嘅信號一齊出現都仲要人返工！」於是異想天開，提出「打風落雨計分制」，黃雨1分、紅雨3分、黑雨6分，1號風球1分、3號風球3分、8號風球6分，只要集齊6分或以上就可以停工停課。看似天馬行空，但梁榮武說其實不錯，「這些討論是有意思，亦都客觀的，你把不同的風險（合併考慮），當然要適當地加權weighting，是一個好的諗法」。

事實上，「打風落雨計分制」的原理，跟世界氣象組織提倡的Multi-hazard Impact-based Forecast and Warning Services（基於影響的多災禍預報和預警服務）十分類似。

傳統預測講數字 大眾着重後果

Multi-hazard Impact-based，顧名思義即是考慮多方面的災害影響，而非如香港現時的單一暴雨警告或熱帶氣旋警告，並以影響為本發出預警。「傳統的天氣預測，是講標準，講數字」，地下天文台台長、前天文台學術主任方志剛成立地下天文台網站超過20年，分享香港天氣資訊、分析及氣象知識，他分析天氣時，除了羅列數字，也會解釋這些數字對市民的影響，如上周四冷鋒橫過香港，他在facebook提醒：「天文台預測明日氣溫介乎20-28度，不過值得注意的是：28度是早上氣溫而20度是晚上氣溫。因此明早外出前，各位可視乎需要帶備外套。」他笑說，讀者愛看地下天文台，覺得地下天文台比較準確，是因為他會描述氣象數據的影響，看不懂的阿拉伯符號對普羅大眾並不重要，市民只着重數字帶來的後果，「𠵱家哪裏最當風，風勢最大，又會怎樣轉變，這些是impact，一些描述性的東西，rather than數字」。

「早前德國暴雨，那個雨量可能很少，100毫米他們已經山泥傾瀉，我們香港100毫米小兒科啦，帶出的就是，數字本身是無意義的。」當地的防洪措施、地形變化、人口密度，導致同樣雨量在不同地方帶來不同程度的破壞。如果下暴雨的地區是人口密集的市區，影響自然比杳無人煙的郊區大，科學家稱之為「暴露度」（exposure），指有多少市民暴露在災害的風險下；混凝土建成的建築物抵受颱風的能力也自然比木屋區高，此為「脆弱性」（vulnerability），指城市規劃可以抵受災害的能力。世界氣象組織在2015年發表《基於影響的多災禍預報和預警服務指導原則》，建議各國在面臨大雨、颱風、酷熱等災害時，要計算地區的暴露度和脆弱度，得出災害帶來的影響，再預報影響，而不單單是風速、雨量等數字。如傳統預報方式是「預計今天有雷陣雨，伴隨時速60英里以上的短時陣風」，但預報影響版就會是「強雷陣雨加上時速60英里以上的短時陣風，會對樹木和輸電線造成損害」。

借鏡英國澳門 以地圖預報

英國實施的氣象預報系統，理念也是基於影響的多災禍預報。氣象部門以顏色深淺表達災害可能發生的機率和影響程度，黃色代表可能發生而影響較小，紅色則是很大機率發生而影響嚴重（見圖2）。市民可以在地圖上查看所在區域的預報，如果是黃色的下雨預警，代表有可能水浸、交通工具會延誤（見圖3）。「當然你說天文台有無得做呢，其實要大改就好難」，要把現有預報系統推倒重來，經重新諮詢、立法會討論等，方志剛說不太可行，也浪費時間，梁榮武同樣擔心市民會不習慣。如果大改不行，小改又可以嗎？

參考鄰近的澳門，也有值得香港借鏡的地方，2017年遭超強颱風「天鴿」吹襲後，澳門斷水斷電，多區水浸、有人溺斃，造成10死244人受傷。破壞主因之一，在於其導致海水上升，帶來風暴潮。澳門政府於是改善風暴潮警告系統，以地圖顯示哪些區域較容易因風暴潮導致海水倒灌或水浸，不同顏色等於水浸程度。方志剛大為稱讚，「我覺得這個做得好好，你跟我說，現在是藍色風暴潮警告，在市民角度我不知道是什麼，但你畀張圖我睇，哦原來藍色就這些位置就會浸喇，我就要做預防措施，搬走物品諸如此類」。

但香港要做到這種程度，首先各政府部門要加強溝通、合作，共享資訊，就如澳門繪製水浸地圖，除了需要氣象部門的雨量數據、風暴路徑，還要其他部門提供城市規劃、渠道設計等資訊。「天文台如果可以有更多資料，譬如水浸資料，咁出暴雨警告的時候就可以考慮那些資料，當然發布的時候要講多幾句」，例如哪些區域何時可能會水浸、有什麼危險。「實行上來是難的，因為你都知道香港各部門都各自為政，你有你搞我有我搞，好難合作。」

倡天文台供數據 局方定停工停課

每次天文台上班日不掛8號風球，或臨收工時間落波，都引發「李氏力場」的無稽之談，亦有人說天文台隸屬商務及經濟發展局，掛波自要考慮「商貿及經濟因素」。儘管天文台大呼無辜，隸屬商經局只因開埠初期，天文台成立目的是為商貿船隻提供風暴預測，但只要天文台仍掌控停工停課的生死大權，永遠也不能洗白。梁榮武懷疑就算改善預報，走Multi-hazard Impact-based路線，天文台的決定也不能滿足所有市民，「所以個問題始終都是，一個警告，最重要的功能都是提醒市民，你說把它跟一些活動、停止活動、活動開放掛鈎，始終有缺點」。

究竟天文台從何時開始負責決定停課安排？1992年5月8日出現暴雨，天文台一小時錄得接近110毫米雨量，創下當時最高每小時雨量紀錄，全港多處出現嚴重水浸、山泥傾瀉，部分地區交通癱瘓，更有市民不幸喪命。當日也是會考會計科考試日子，不少考生遲到、缺席，時任教育署長備受各界抨擊。同年天文台設立暴雨警告信號系統，1999年教育署表明如紅色或黑色暴雨警告信號在上課前發出，將宣布學校停課，變相將紅雨、黑雨跟停課掛鈎。「根本暴雨警告就是1992年，教育局（署）畀人鬧，天文台就出來耍冧道歉，天文台孭咗這個包袱，孭到現在」，方志剛說，「之後什麼酷熱天氣警告、寒冷天氣警告，其實就是讓社會福利署開避寒中心、避暑中心，用來參考的，其實這些事，為什麼它自己決定不到呢？」

2016年寒流襲港，當時天文台市區氣溫徘徊在4℃左右，教育局清晨6時就宣布幼稚園、小學等停課；2018年超強颱風「山竹」吹襲過後，全港一片狼藉，教育局亦宣布無論有否熱帶氣旋及暴雨警告信號發出，所有學校均停課，可見教育局有能力自行作決定，「不過係咪下下都要天文台開口，天文台負責呀，我就覺得不是，不然天文台就好忙」。熱帶氣旋「圓規」襲港當日，天文台早上宣布8號風球會在下午4時前維持，但方志剛指風速其實在下午1、2時就開始下降，如果只作科學決定，天文台理論上可以提早落波，但會導致市民忙着恢復上班、交通大混亂的情况。若天文台與教育局、勞工及福利局分工更清楚，天文台負責提供科學數據及建議，其他政策局視乎天氣情况，彈性處理停工停課安排，梁榮武認為更理想，「其他政策局考慮完（科學數據），再做這些決定的時候，佢就會考慮一些科學以外的事，民生、人性化的事，這順理成章不是由天文台做，由其他政策局做恰當些」。例如台灣，亦是由行政院參考交通部中央氣象局的氣象預報資料，主導停工停課安排。

預測無完美 「定點」更可靠

「問題的癥結就是，我們天文台又好、科學家又好，是無能力去百分之一百，去準確地預測天氣的改變」，市民投訴天文台預報不準、獅子山落波時間一改再改，由「下午初時」拖到「黃昏前後」，梁榮武無奈笑說天文台真的做不到完美預測。全球暖化下，未來香港會更常出現極端天氣，夏天暴雨來得快也走得快，嫌天文台不準，兩個專家都建議市民自己看天文台app的定點降雨預報圖，程式會以動畫顯示未來兩小時，你所在位置會不會下雨、雨雲走勢，以後出門要不要帶遮、收不收衫，信實時資訊一定比九天預報可靠。

【天氣預報篇】

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 資料圖片、網上截圖

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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