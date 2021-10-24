地盤選秀：南角道 港鐵出口 改寫最旺的街 老店四散 難享人流紅利

南角道4-22號

清拆時間：2019年

地盤面積：約10,177平方呎

背景：原為一排唐樓建築，火鍋、泰菜、中菜及日菜等食肆林立。港鐵在2013年3月開始於旁邊興建宋皇臺站出入口接駁行人隧道，影響行車線，並將路旁泊車位移走。恒地於2018年完成收購，據當時報道指，收購舖位一般不容易，但該批舊樓的地舖悉數完成收購。

乜窿窿：曾經最旺的街

兩個港鐵出口佔去約三分之一行車路，而另一邊為咪表泊車位，故行車線明顯收窄。因只有半邊街的商舖，途人均來去匆匆。地盤旁聽的住宅景輝閣只有28年樓齡，但後來亦被恆地收購，目前正在清拆，將併入4至22號的樓盤中。

舊·時·回·憶

泰菜集中地 由日旺到夜

「沒想過地鐵一出來就是我以前的家和舖頭，覺得有點神奇。」鄭淮楠（阿B）自小就住在南角道22號，即現時正對宋皇臺站B3出口的位置。他的外婆是九龍城赫赫有名的隆姐，於1980年代從泰國來到香港餐廳打工，生活穩定後便把子女接過來。之後外婆與人合股經營多間餐廳，「最高峰帶了200個泰國人來，把泰國菜熱潮帶來香港」。阿B記得小時候時常看着外婆巡舖罵人，南角道從前的兩大泰菜老字號「泰農」和「隆姐」都是外婆創立或合資，她又於1988年租下22號舖位作泰隆雜貨，交給阿B母親打理，不光為同鄉提供日用品，也向餐廳批發鮮貨，替同鄉匯錢。「返飛機貨，一落機就可以即刻賣。我公公帶貨，坐飛機多過我哋坐巴士，即日來回。」阿B住在閣樓，有夜機的話，會跟母親在舖面等貨，之後才一起落閘搬貨。

未有港鐵工程前，這裏是九龍城最旺的街道，「集中了最出名的餐廳，當時還有大（的）小曼谷，餐廳開到好夜，人們吃消夜都來九龍城，日夜都多人。我們六時開門，五時半已有人排隊」。至2014年，雜貨店生意不如從前，母親萌生去意，但阿B不捨，改成泰國菜餐館，保留了雜貨店的紙皮石地板和橫樑，名字是「昭拍耶」（湄南河之意），「用番阿婆90年代在九龍城開、當時全港最大間嘅泰國餐廳個名」。裝修時業主早提醒他們舖位已經有人賣下，租約完結後，他便要直接與田生地產逐個月續租，待至清拆前才離開。幸好，這條街的食店像昭拍耶、隆姐、小曼谷等早站穩陣腳，本身都有分店或能夠另覓新址，繼續經營，不至於令專程到訪的食客失望而回。

最‧後‧日‧子

店舖結盟 餐廳互相送餐自救

沙中線行人隧道工程開始後，南角道便沉寂不振。張雲基（Kay）在2014年尾搬到南角道8號的唐樓，印象中「對面泰國餐廳，泰國人玩到好夜，一班人好開心」，但日間就相對冷清，因道路已放上水馬，劃定工程範圍。偶爾朋友來訪，樓下的小曼谷成了聚餐不二之選。2015年開始打樁，沙塵滾滾，有時要停電，也堵塞行車道和泊車位。多間電器舖、凍肉舖和食店等組成了商戶大聯盟，聯盟成員、城寨風味店主周健忠（Louis）憶述，港鐵早與商戶洽談，希望一起共渡時艱。原本工程計劃分四期進行，每期只擋到約4個舖位，但結果工程重疊，「由街頭到街尾都封晒，落車都無得落，全部舖睇唔到」。他們唯有自救：「平時做生意，（商戶之間）行過點下頭、傾偈就過咗。因為呢件事將我哋南角道團結咗。」從前餐廳各顧各，但圍封期間有客人踏進南角道已屬難得，於是出現「新景象」，例如食客光顧泰國菜，又想試別家的乳豬、另一家的糖水，食店都會互相送餐。他們亦辦過兩次熄燈大行動，抗議工程一再拖延，商戶續約被加租，人流卻不增反跌；又曾在萬聖節「扮鬼扮馬」吸引食客，要求港鐵為街道佈置聖誕燈飾等。

圍板終在2018年拆除，但舖位竟要清拆重建。雖然這在Louis意料之中，卻沒想到是在通車前：「我打算開通後，讓我們做一年半載都好，感受整個過程。好遺憾、好現實，為何不可以讓我感受一下？最艱難的時間我們都在，但建好了，想見證成果、港鐵威力，就見證不到。」他的餐廳有兩層高，在2003年開業，不像同街餐廳般，能物色到合適的地舖，最後搬到九龍城廣場，比較起來：「街舖多些生客，他們開車經過見到幾有特色，就泊車來吃。」

半邊街舖消失 熱鬧不再

南角道乃至九龍城的食店大多在同區另覓舖位，他說：「做到九龍城都（想）喺度做，天下美食出自龍城，以前去啟德接送機都好，都會經九龍城食飯，全世界都知九龍城有好嘢食。」雖然現在港鐵出口在南角道，但沒了半邊街舖，阿B和Louis都覺得只帶旺了其他街，南角道還是不如往日熱鬧。Kay則憶起以前跟鄰居談起沙中線：「話第時呢度喺正地鐵站口咁『正』，點知『正』到連座樓都唔見埋。」上個月他回九龍城看租盤，赫然發現整座樓已夷為平地，「咁都得，成座唔見咗，好化學，好兒戲」。至於那忐忑的心情，他也能體會：「屯馬線之後，唔會話有確定感，覺得間嘢會等你嚟幫襯，唔可以肯定仲喺度。」他也要到處張望，才看到小曼谷，見着以前常吃鴨肉湯河的同心，「個心都安一安」。

未‧來‧憧‧憬

了解社群扎根故事 傳承城寨風光

Kay斷續住在九龍城，喜歡吃泰國菜的他，最欣賞這邊的泰國社群，覺得這幾乎與九龍城畫上等號。他曾參觀過一家泰國人協會，位於唐樓單位，一踏進去已滿室金不換和辣椒香氣，屋主一邊介紹泰國文化，一邊教做甜品、冬蔭功、咖喱，「食物一定反映到文化，有得食又有得學，滿足到好奇心」，比到餐廳吃頓泰國菜更滿足。「泰國人社區好勁揪，緊扣得好好。」他希望有個這樣帶來文化交流的地方：「他們是社區的持份者，但始終是香港的少數族裔，是否可以展示泰國文化讓人認識呢？當然，我們常去泰國旅行，但跟了解他們的在地生活是兩回事。」身為泰國人後代的阿B，正在整理隆姐的故事，希望更多人認識泰國社群如何在這發迹扎根。

盼建牌坊 融合社區特色

Louis則想傳承九龍城往日的風光和城寨歷史：「以前有寨門牌坊、大炮。反而日本人研究九龍城寨歷史更多。想帶年輕人了解以前的文化。」他發想建一個像廟街、唐人街的牌坊，讓人一步進來就感受到九龍城的時空。至於地盤現址旁邊的地鐵出口，Louis覺得有特色，「突咗兩舊嘢喺度，都幾多人打卡」。Kay則說：「視覺上怪怪地，完全格格不入。」並解釋九龍城的街道較窄，現在像「空降」兩個出口和電梯，更顯逼仄，如能融合社區特色會更理想。

規‧劃‧背‧後

「偷位」建出口 舊區難避免

研究鐵路規劃的組織「火車未到站」曾撰文分析港鐵南角道的出口佈局，成員紀俊安解釋這種在行車線或行人路「偷位」建地鐵出口的做法，在舊區來說是「無可奈何」。在1970、80年代，地鐵站出口可收地興建，但近廿年因擴及高度發展的地區，像九龍城和西區均已有密集的地下管線、樓宇及高架道路樁柱，故只能以長通道連接車站主體及地面的出入口。另外，他指鐵路着重提高附近地區的重建潛力，如果貿然收回地層建出入口，部分人會擔心影響在鐵路隧道保護區上物業的價值。宋皇臺站位於啟德發展區，由南角道隧道走過去約需10分鐘，橫跨太子道、世運道，他形容這佈局如像八爪魚般放射不同社區，利東站、西營盤站均如出一轍，未來10年相信都會採此策略，「一個站做幾個細社區，增加人流，多人就回本」。

至於連接商場或住宅上蓋的複合出入口，通常會是港鐵項目；或發展商已與港鐵接洽，如利東街；或在規劃時預留位置，例如古洞、啟德：「正常不會在商場屋苑有直接出口。好少可以後加。近10年可直接駁去商場的叫黃埔站，應該跟業主談妥，才可以這樣直接接駁個出入口。」據他了解，港鐵於2009年已就鐵路走線諮詢居民意見，兩邊聲音皆有，不少居民表示離啟德站仍有一段步行距離，於是就促成宋皇臺站加設九龍城出口的構想。但如今也不代表居民如願以償：「只滿足到部分訴求，有些人問為何出口不拉到九龍城廣場，但太長都不合效益。」他亦認為在舊區建地面出口的話，設計可配合該區景觀。

有盤分享

三期下來，街坊分享了對九龍城建築外觀、消費場所和鐵路出口的想像，均異中有同，例如大家都懷念舊樓，又說從前有巴士和小巴的九龍城已夠便捷。之後，我們每月會到其他區「挖窿」，如果你想分享地盤故事，請電郵至sunday@mingpao.com，我們會請插畫師畫下你的奇想，並贈上複本留為紀念，讓它成為你生活的一道風景。

舊樓離不開收購、清拆、重建三部曲，工程漫長，有時水盡鵝飛，長草餵蚊；有時噪音轟隆、地殼震動，在圍板外呆望，難免一邊好奇一邊緬懷。我們收集街坊居民的回憶片段，一起天馬行空展望將來。最後來一個選秀大賽，由各方組成評審團，選出最美的地盤想像。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } Benny Lai、受訪者提供、梁雅婷

{ 插圖 } LOSZEHAHA

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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