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2021年10月24日星期日
星期日生活
{建築檔案達人}袁偉然、陳卓喬、何慧心 尋溯戰後建築 說香港故事
「可能」/「很可能」/「幾乎肯定」劈炮？
東鐵線月台助理工具使用考察
周日話題：學生會解散 學生組織前路如何走？
三十而立：爬上瀡滑梯，好好演落去——專訪演員柯煒林
周日話題：美國打工仔復仇記：你劈咗炮未？
誰人日記：醫療問題點止人手
我地想：北部都會區：若再規劃一個香港，我們由過去經驗學到什麼？
第二人生：從賣衫到賣樓 由零開始
圖文城市
哲學角度：存在迷執與哲學解惑 關子尹《徘徊於天人之際：海德格的哲學思路》
周日話題：梅艷芳電影以外的江湖
阿貓阿狗：#120 椪糖
流城對睹：尼安德特
movie chic movie style：《梅艷芳》緬懷一代巨星隕落
電影潭：《電影之神》豈止一場電影夢
家明雜感：《最後絕鬥》烈尼史葛的驕雄解構
影片簡評
咩世界：第213期 ／INFP
星期日文學‧何謂小說意識：三位香港當代小說家對談
料理分子：烏來溫泉與黃金果乳酪醬
見字抄經：盡性立命，以宗教實踐道德
綠色生活：一洗污糟頹味 地盤食堂進化 環保素食企理
地盤選秀：南角道 港鐵出口 改寫最旺的街 老店四散 難享人流紅利
未來城市：部門分工合作 預警以影響為本 「打風落雨計分制」有得諗？
周日話題：梅艷芳電影以外的江湖
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【明報專訊】看完傳記電影《梅艷芳》，散場時，腦海中除了留着1980至90年代香港光景面貌、人情歌聲外，勾起了對電影觸及阿梅在「卡拉OK被掌摑事件」來龍去脈「考古」的好奇心。
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