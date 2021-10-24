副刊

星期日生活

周日話題：梅艷芳電影以外的江湖

【明報專訊】看完傳記電影《梅艷芳》，散場時，腦海中除了留着1980至90年代香港光景面貌、人情歌聲外，勾起了對電影觸及阿梅在「卡拉OK被掌摑事件」來龍去脈「考古」的好奇心。

上 / 下一篇新聞