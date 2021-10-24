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我地想：北部都會區：若再規劃一個香港，我們由過去經驗學到什麼？

【明報專訊】施政報告提出北部都會區（下稱都會區），佔地300平方公里，比全港已建設的土地（約279平方公里）還要大，規模相當於再規劃一個香港。

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