周日話題：美國打工仔復仇記：你劈咗炮未？

疫情促使反思人生

「劈炮潮」最早由美國得州農工大學副教授Anthony Klotz提出,今年5月他接受彭博社訪問時預言「劈炮潮」將出現,理由是原來打算辭職的打工仔過去一年因為疫情的不確定性,沒有辭職,疫情穩定後便行動了;再加上疫情促使人們反思工作、家庭、人生等問題,這些人加起來便令疫後劈炮倍增。預言引起議論紛紛,不少人半信半疑:好吧,就算思考人生,總不能長遠吧?政府的疫情補貼總有完結的一天。再者,根據勞動市場的供求定律,加薪便可以吸引人才。

豈料,劈炮潮似乎變本加厲,美國勞工統計局10月12日發表的8月份數據,差不多各行各業的辭職人次都位於高紀錄,低薪服務行業劈炮比例最高。8月劈炮的430萬人次中,有38%來自零售、餐飲或酒店業:住宿及餐飲業離職率高達6.8%,零售的離職率也達4.7%。美國職位空缺約1000萬,薪酬雖然已上升,但仍有約500萬人未重投勞動市場。數據沒有告訴我們這批離職者離職的理由,他們可能求學、提早退休、轉工、照顧家庭,也可能專心炒股或創業。傳媒對這波劈炮潮大惑不解,人跑了去哪兒?《華盛頓郵報》等傳媒紛紛探討劈炮潮,呼籲劈炮的讀者分享經歷。

「沒人再願意工作了」

一場疫情似乎令長年啞忍的美國打工仔來一場大爆發,職位空缺之多亦令打工仔辭職風險減少。僱主抱怨難請人,埋怨打工仔太懶,只想不勞而獲,又認為是政府的補貼令大家不工作,保守派傳媒也把人手短缺歸咎於疫情失業補貼。網上流傳各種劈炮方式,亞特蘭大聯儲銀行9月便提到餐飲業界出現「Ghosting Coasting」的現象,即員工上班後數天便人間蒸發轉工去。No One Wants to Work Anymore(沒人再願意工作了)成了潮語。據BusinessInsider考證,這句潮語似乎源於今年4月TikTok一段短片,片中顯示麥當勞一張告示說:「我們不夠人手,請對仍在上班的員工有點耐性。沒人再願意工作了。」阿斯彭研究所的學者Diara Townes認為這句潮語瘋傳背後,既反映人手短缺日益嚴重,箇中也涉及對希望改變工作模式的年輕世代的批評:不少老一輩仍然相信,年輕一代太懶,沒有他們那麼堅忍,奢求一步登天。

打工仔當然反擊,指出不是沒人再願意工作,而是沒人再願意在苛刻的工作條件下打工;年輕打工仔也解釋自己處境跟嬰兒潮一代很不同,例如嬰兒潮一代不用邊打工邊還學債。他們向僱主說,最低工資根本無法生活,如果你無法支付體面的薪酬,就請不要營業。社交網站不少群組分享無良僱主的刻薄行徑,例如有員工在通訊軟件向老闆表示因喪父請假,老闆反叫他stop being a victim;當然少不得各種MEME圖解釋為何沒人願意工作。(有興趣的朋友可加入facebook群組NO ONE WANTS TO WORK。)

全國公共廣播電台今年7月報道餐飲服務業近數十年來最大的離職潮,很多餐廳都人手不足。餐飲服務業向來人工低、工時地獄、休息時間只夠上廁所,更沒有醫療保險和有薪病假,還要忍受僱客無禮對待。經濟重開後,困了多時的顧客變得更狂躁,前線員工要執行防疫措施,不時因為顧客拒絕戴口罩而引發衝突。報道訪問了一名在肯塔基州從事餐廳20多年的Lamar Cornett,坦言雖然熱愛做廚師,但疫情也令他正視行業苦况。正當他決定轉行時,一家新酒廠請他做廚師,付他固定薪酬,令他每年收入由2萬多美元增至3萬美元,雖然不算多,但總算收入穩定,還有醫保。

不是沒人工作,是要求合理待遇

這故事說明,不是沒人工作,而是人們要求合理待遇。大家相信還記得疫情期間有個老是常出現的名稱叫Essential Workers,既然疫情顯示一些工作原來是社會不可或缺,那麼要求加薪和改善待遇就順理成章了。除了劈炮,美國打工仔也變得較敢罷工,10月連場工潮便被形容為Striketober。美國工運本來長年陷低潮,但勞工短缺增加了員工談判籌碼,工會也重拾信心。蓋洛普9月發表的調查顯示,美國民眾對工會的支持度升至68%,是1965年以來最高。美國打工仔對資方的不滿可以說是日積月累。據最新一期《經濟學人》,美國勞動市場一大癥結,便是工資增長數十年來遲緩,而且經濟產出中勞工工資所佔的份額由2000年的65%下跌至2019年的60%。薪酬增幅亦肥上瘦下:1979年至2019年間,最高薪10%的打工仔薪酬實際增幅達41%,但最低薪10%的薪酬增幅只有7%。但疫情是否足以令美國勞資關係終於逆轉?《經濟學人》顯得審慎,因為美國法律對工會不利,一些大企業如亞馬遜亦一早打壓工會,企業也向現實低頭,以加薪來解決人手荒。

不過人工只是其中一個因素,疫情令不少人思考人生和工作是不爭的事實。《大西洋雜誌》的Derek Thompson便說,辭職通常令人聯想起失敗者和游手好閒者,但今次的劈炮潮卻是樂觀的表現,因為辭職者相信「我們可以更好」。他認為,如同史上各種危機產生意想不到的改變,今次疫情也可能根本扭轉美國人對工作的態度。「劈炮潮」更似乎擴散至其他國家,令僱主不得不思考怎樣挽留員工,增加工作彈性和假期,繼續讓員工遙距工作等。McKinsey 9月一份報告稱,其在澳洲、加拿大、新加坡、英國及美國做的調查發現,4924名受訪者中有22%表示未來3至6個月「略有可能」劈炮;9%「可能」劈炮;5%「很可能」劈炮,4%「幾乎肯定」劈炮。 最有劈炮可能的是休閒及接待服務業,但醫療、白領、教育工作者這類被視為較穩定的工種考慮劈炮者也大有人在。報告認為,人手流失會加速,因為那些表示有考慮劈炮的受訪者中,64%表示就算沒有找到另一份工也會照炒老闆魷魚。近日澳洲傳媒也開始猜測,隨着該國決定與病毒共存解封,明年初打工仔領了聖誕花紅後,劈炮潮也可能殺到了。

或者明年全球的潮語會是:你劈咗炮未?

文˙林康琪

編輯•林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao