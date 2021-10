「可能」/「很可能」/「幾乎肯定」劈炮？

疫情對美國人的工作和生活模式的衝擊經已浮現。當地出現大型的劈炮潮,No One Wants to Work Anymore(沒人再願意工作了)成了潮語,引發補貼惹禍和世代差異的爭論,而不同的民調亦顯示,劈炮潮正向全球各地蔓延,僱主都要想方設法挽留人才,專家則觀望會否導致勞資關係逆轉。回到香港,東鐵月台好不繁忙,除了某一二月台主管,可能只有程展緯夠金睛火眼,留意到工友正在承受不必要的辛勞。本港好像不大聽聞有調查問人:「略有可能」/「可能」/「很可能」定「幾乎肯定」劈炮?最高調的劈炮潮卻早已出現在醫管局,當局正建議引入海外醫生補充人手,今期可讀Dr Who,場景由印度回到香港,讀來竟也叫人掉了下巴。

刻下香港人所共知的是解散潮,中大繼學生會後又有書院幹事會解散,記者去了解過當中的骨牌效應,今期「三十而立」莫哲暐訪問了入圍今屆金馬獎最佳男配角的柯煒林。雙八號那星期引來不少討論天氣預報應該點完善,很多人在追憶梅艷芳和舊香港,賞析舊日的華美建築則不一定是懷舊,也可為造福未來。

