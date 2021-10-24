{建築檔案達人}袁偉然、陳卓喬、何慧心 尋溯戰後建築 說香港故事

建築師的必修科

Michelle記得上過何培斌教授的課：「他教一個關於香港建築歷史的選修課，說不明白為何香港的建築歷史不是必修科，因為每個地方的建築歷史都很獨特，每個建築師都有責任了解。」她曾在何主持的中大建築文化遺產研究中心協助研究工作，「隨着教授往新加坡發展，中心亦已關閉，他說過希望學生用新方式傳承他所做的事，這也啟發了我」。即使她為建築設計師的全職工作已很忙碌，仍應邀加入Faar團隊。

為香港建築說故事，也以建築說香港故事。團隊其中一個研究聚焦港大建築學院1950年創院院長布朗教授（Raymond Gordon Brown），他亦曾為倫敦建築聯盟學院校長，大會堂規劃草圖就是出自布朗之手。翻出舊圖，Alex指出當中一個如脹卜卜麵包外形的建築，就是大會堂，而無獨有偶，他們在舊照中翻看倫敦的節日廳模型，外形與這「麵包」亦有相似，Jefferson說：「當然現在的大會堂有高低座，也有內園與迴廊，已跟最初方案很不同。想像一下，我們做master planning（總體規劃）時，會順理成章擺一些功能相近的建築模型來預測將來模樣，布朗從英國來到，好自然會將他在英國見到的例子先放入去。」

在「帝國不列顛節博覽會系列」的文章裏，他們還補足歷史脈絡。在戰後百廢待興加上殖民地掀起獨立浪潮，英國將重心由外回到內，研究本地基建及新市鎮，1951年泰晤士河南岸舉行了不列顛節博覽會（Festival of Britain Exhibition）這場建築盛會，建築師各顯身手，當中節日廳便是博覽會後留下來「作風務實及富現代主義風格」的作品，而他們發現，不列顛節的總建築師Robert Matthew在1958年，即大會堂開幕前4年，曾到港大擔任校外考官，亦與後來任工務司的鄔勵德見過面：「我們不會知那時他有沒有講過『大會堂可以咁樣起喎』，但證明當時確有交流。」而據香港建築師學會出版的《筆生建築》所述，鄔勵德為大會堂設計「每星期都會與Gordon Brown開會討論」，更曾因設計不夠實際與布朗「幾乎對罵起來」。

在英國檔案庫看到Hong Kong兩字

雖然因團隊成員分隔兩地，訪問以視像會議進行，但「隔住個mon」都能感受到三人對香港建築的熱愛。從劍橋大學畢業不久的Jefferson說：「我早幾日去AA圖書館，看到甘洺1920年代在倫敦學生時期畫的圖，傳給Alex，他說原來你都對他有興趣呀？」我問這難道是你們的日常？Alex笑笑自嘲，「都有時會被女朋友講吓，出街又開電腦睇archive，揭到（在找的資料）時就開心咗一日，好容易滿足」。Jefferson隨口又另一個事例：「我在圖書館會問問他有沒有什麼想看，他會說揭吓1927年那期Architectural Association Journal，因為甘洺是那年畢業，然後又叫我睇埋有冇陸謙受啲嘢？」

「在檔案庫看到Hong Kong兩個字，會覺得感動。」Alex在2018年赴英讀碩士前，曾參與北角皇都戲院的保育工作，其時民間組織Walk in Hong Kong是主要推手，「我當時在大則樓工作了一段時間，想在讀碩士之前有別的嘗試，就跟Paul（Walk in Hong Kong創辦人陳志遠）說想加入，有咩執頭執尾，搵我﹗」原來他當時曾膽粗粗潛入皇都，被守後門的叔叔「馬桶王」發現，「他大叫唔好入去呀」。他說自己是建築學生、很喜歡看城市「呢啲行嘢」，終說服叔叔帶路，為爭取保育的團隊找到通往天台觀察的途徑。現在眾所周知，天台桁架特色亦是後來皇都得以保存的關鍵。

因皇都保育活動而認識

三人認識的契機亦源於此。Jefferson在皇都保育活動、展覽中各自認識Alex及Michelle，而Michelle更帶Jefferson去看北角的現代主義建築，北角循道學校便是Michelle的母校，其外表奇特的循道衛理聯合教會北角堂便出自大師司徒惠的設計，她說：「外露的結構是很modernist。」而她也與Jefferson去看過繼園臺「最後一面」，他們形容屋宇署的「百樓圖網」是寶庫，圖網原是提供樓宇圖則資料作查閱工程紀錄之用，但他們從中研究樓宇格局、設計等，Michelle說：「我們發現繼園臺的圓角位不是為標奇立異，而是與內部功能有關，是因有圓角的房，外面才有圓角設計，而不是在正方形的房外包着圓形的牆令建築更特別。」

Alex說在英國則有幾個主要途徑挖掘資料，「如國家檔案館是一個亮點，但它的資料很多是官方性質，我們也會到幾個與藝術及建築有關的學校，如皇家美術學院、AA，我們比較有興趣的是50年代建築如大會堂，與這個歷史源流很有關係的建築師，如甘洺和陸謙受都是1920、30年代從AA畢業的前輩，很多關於他們的文件仍在圖書館內未被發掘。」研究香港建築，亦不能缺少親身觀察、拍照，以往Jefferson在港與Alex合作，配合研究需要在港大、中大尋找建築資料，或到建築現場拍照，而Jefferson今年4月底動身到英國後，Michelle的加入就令他們能維持這種兩地合作模式。

港建築論述見其獨特性

Faar的網站現階段上載了他們關於中大建築群、港大建築系歷史、香港大會堂、Gordon Brown等幾個系列的文章，而下一步，他們籌備以各種形式向大眾介紹香港戰後建築，Michelle說：「初步是一些文字討論，之後構思用2D或3D圖去解釋我們的研究和分析，再下一步會將研究所得放在設計上，或做一些展覽，甚至看看有沒有機會搞小型導賞團，帶人看看北角的後現代建築群，或油麻地都有很多陸謙受的作品。」

藉過去建築方法汲取養分

「這些做法好多時會被誤會是緬懷過去，覺得以前嘅嘢香啲，但倒過來想，如果我們用一個再設計的方法，設計模式由哪裏汲取養分？很多英國的建築師會revisit建築方法而非形態，去做各種試驗和測試，這在香港比較少有。」Alex說在網頁的「Design」部分，他們會嘗試提出設計，「建築學生會參加很多建築比賽攞經驗，但比賽多以題目先行，反映不到那個地方的需要。如華富邨重建是一個很大的政府計劃，我們很想保育到它的井形結構，即使保育到一座頭幾層都好，這個是借鏡蘇屋邨清拆時，房屋署亦做了很多保育的方法，但似乎重建華富邨沒有這個方案，我們就想，能否bottom-up做一些事，如給出設計草圖？」

尊重本土文化≠只複製外觀

Michelle：「我有一個問題常會問自己，如昔日興用通花磚或水磨石地磚，好多時香港人會說想尊重本土文化就照用，我會問是否只可流於完全複製這個形式，還是將那種意識形態或技術隨時間改變去轉化？若非就只是將那份懷舊帶到現在，而不是傳承下去。」窩打老道華仁書院的聖依納爵小堂由陸謙受設計，建築的十字通花磚可見「熱帶現代主義」的影響，現代主義建築源自歐美，但戰後建築師反思不照搬西方一套到世界各地，而是因應地區特性設計，適用於香港的炎熱天氣、有利通風的通花磚就見當中元素，Michelle引陸謙受與吳景奇在1936年提出的主張，「建築要能充分地顯出我們這一個時代進化的特點」、「要能代表我們自己文化的精神」，「華人建築師如陸謙受、徐敬直都有在外國讀書的背景，又曾在中國大陸執業，最後在香港留下建築作品，我很同意他們的主張，建築師在一個地方落腳，就要尊重哪裏的文化、時代」。

把香港戰後建築故事說得更廣更深，才說得出它的獨特，Jefferson說他想做的，是把香港的建築論述與各地聯繫起來，所以一方面Alex在深挖Gordon Brown的故事，他就在另一邊着眼建築師如何受他的教育影響：「其實香港與亞洲不同地區如台灣，都有他們的建築論述，都有一班難民建築師，這些關係是很需要有人帶出當中的故事，如當你發覺原來香港的新市鎮是從英國而來，英國人不太知道香港有新市鎮，而且搞得那麼成功，如果我將這個故事話畀英國人聽，就算只有很少人知道，我都會想做這一步，甚至去到台灣、東南亞，這些連結可令香港的獨特性可以維持，這是我想做到的事。」他的碩士論文，正是研究沙田市中心的公共空間。

「Jefferson是向外擴展，而我是想向內，在香港做連結比較多，講建築好多時是一種很官方、機構式的做法，我們就想想以一個團體形式專講戰後建築，藉這個平台由民間自發參與。」他們也徵檔友，邀請不同範疇的人一起建立這個平台。

戰後的現代主義建築，他們說不被注視，因為它們實而不華，但其比例、美學，與背後的故事仍不過時，也對當今城市面貌有重要影響。當一幢又一幢的建築在眼前消失，幾個年輕人着手記錄，並嘗試喚起價值的重生轉化，Alex說讀建築沒想過拆樓，「這也是香港城市現在經常會發生的事，不只是樓宇，很多不同的價值觀也是一瞬間就消失，同出一轍」。但他常對伙伴說「試當真」，不問做到多少、有沒有用，先做再算，他在訪問兩度說起埋首檔案庫，如此沉迷，是「不甘心」，香港有好嘢，只是埋沒各處，尚待發掘、保存，與述說。Jefferson可沒空閒猶豫，他預告已親身接觸訪問房屋署前助理署長、因參與設計沙田多個公共屋邨而有「沙皇」之稱的江焯勳，文章不日刊出，說到廣源邨鐘樓設計意念的動人，記者不禁也說「原來係咁！等睇！」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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