周日意式brunch 味遊靴子國

Lucciola的菜單分5部分，前菜Aperitivo al Bar顧名思義，是在吧台以自助形式挑選凍肉及芝士，以及3款木桶陳釀的Negroni雞尾酒，Francesco笑言：「Negroni是意大利經典雞尾酒，老實說，蠻烈的。」但既然是周日，微醺一下又何妨？淺嘗了cold cut，接着是5道可供分享的tavola（分享餐桌），當中最具特色的，當數以意大利傳統油浸醃漬法Sott'olio醃製的自家醃茄子。茄子浸於橄欖油、醋、蒜頭中過夜，味道變得微微酸甜，搭配日曬番茄、烤松子、淡雅的里考塔芝士，令味道層次更上一層樓。

他強調，要做好意大利菜，只要找對食材，已完成80%工夫。緊接的antipasto caldo（熱開胃菜）正好說明他的堅持和精準，其中自家製迷迭香薄餅配芝士鯷魚，僅有3款材料：羅比奥拉芝士、自家醃鯷魚和迷迭香薄餅。3者結合起來，滋味卻超乎想像，鹹香的鯷魚、帶甜奶香的芝士，置於烤得薄脆的迷迭香薄餅上，啖啖豐滿而不過膩。

妙用海水添鹹鮮味

聽Francesco描述菜式如何融和意大利不同地區的特色，就像舌尖味遊意大利一樣。例如5選1的主菜當中，自家製tonnarelli意粉配羊奶芝士是羅馬名菜，橫切面呈方形的tonnarelli，捲滿奶香濃郁的佩克里諾芝士，再撒上胡椒，芝士愛好者必點；智利鱸魚配青口和蜆湯則常見於意大利南部，「在意大利時，我會把海水加入青口及蜆煲成的高湯中，讓湯汁滲有海水鹹鮮味」。人在香港，他利用青口及蜆打開殼後所釋出的海水，鱸魚浸在其中，配以韭、葱、芹菜的點綴，鮮味加倍昇華。

吃到尾聲，侍者推着小餐車過來，甜品是時候出場了。Lucciola招牌意大利芝士餅，沿用Francesco的自家食譜，味道屬輕盈一派，酒香突出，質感綿滑濕潤。意大利雪糕則可加不同配料，如選自都寧的朱古力酒、來自阿馬菲海岸的檸檬酒，連雪糕配料也是意大利出品，一點都不hea！

■Lucciola Restaurant & Bar

地址：灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong 1樓

供應時間：逢周日中午12:00至下午2:30

價錢：$688（成人），$294（5至11歲），另加$300可無限飲Prosecco汽酒、Aperol Spritz、Espresso Martini、Bloody Mary、紅白酒和啤酒；另收加一

查詢：2129 0333