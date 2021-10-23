東涌海風中歎周末brunch 機場美景伴熟成炭香牛

想吃brunch，市區選擇多不勝數，為何要遠赴東涌世茂喜來登酒店的海岸扒房Sunset Grill，吃個每位$748的中環級價位brunch？香港東涌世茂喜來登酒店行政總廚David Parkin自信地表示，餐廳能飽覽大海及機場美景，風光獨一無二，「扒房位於酒店頂層19樓，在大嶼山能有如此高度的餐廳是非常獨有。我們想吸引的不是中環客，而是對大嶼山、東涌這些地區有興趣的人」。的確，疫下不少港人愛上本地遊，大嶼山是熱門地點之一，但想在此找一家菜式精緻、裝修優雅的餐廳，選擇實在不多，一室歐陸古典風的海岸扒房，就贏在靚景與美食兼備。

選用大嶼山番茄蘑菇

最近海岸扒房推出周末限定brunch，由海鮮拼盤、一系列前菜、主菜到自助甜品，質素精緻，真的要慢慢歎，慢慢吃。David說：「我們希望brunch既有家庭式飯局的自在感覺，亦具備fine dining元素。」食材以新鮮為大原則，所以客人既能享用法國青口、智利鱸魚等時令食材，亦可嘗到大嶼山出產的番茄仔、蘑菇、豌豆，感受在地食材的新鮮。

選好向海靚景位，侍者先端來海鮮拼盤，當中包括波士頓龍蝦、虎蝦、時令生蠔、法國藍青口及俄羅斯鱈場蟹腳，樣樣新鮮。再來3道前菜，澳洲草飼生牛肉他他、馬里蘭式蟹餅及香烤西班牙八爪魚沙律，其中八爪魚沙律最叫人難忘，八爪魚經8小時慢煮，質感彈牙嫩滑，吃時伴以葱香濃郁的醬料，額外再蘸香甜的西班牙romesco醬，加倍冶味。

如果坐得近廚房，客人品嘗前菜時，不難聞到一陣陣叫人食指大動的炭香。往廚房一瞥，廚師正把肉扒送進用上備長炭的特製西班牙炭烤爐Pira。5款主菜中，除了牛肝菌意大利飯及香煎智利鱸魚以外，其餘的澳洲穀飼肉眼扒、新西蘭羊架、杜洛克肉腸皆以炭烤處理。記者最推介招牌肉眼扒，因為海岸扒房自設熟成櫃，每塊牛肉均經嚴格處理。David指，牛肉一概來自澳洲昆士蘭省Stockyard Gold農場，出品以無基因改造、無添加激素而屢獲殊榮。牛肉抵港後，先置於恆溫恆濕的熟成室內，熟成30至60日不等，讓肉質更軟嫩，牛味更濃郁。而較大塊部位如肉眼、斧頭扒及T骨，更需額外先以55℃慢煮90分鐘，達至under rare程度後才可放進炭烤爐。

先慢煮再炭烤 牛扒嫩滑多汁

爐內設有兩層，上層溫度較低，適合烤肉，下層則可快速讓牛扒烙上烤紋，營造焦香效果。沿烤紋切一塊細嘗，牛扒果然兼備炭香及濃郁牛味，肉汁緊鎖其中，入口嫩滑。David表示，「烤完的牛扒，還要靜置10至15分鐘，讓肉汁回滲到整塊牛扒，味道才夠豐盈」。要造就一塊肉香、油香、炭香平衡的完美牛扒，每個環節都不可忽略。

自助甜品吧 一口一件大滿足

吃完主菜，是時候滿足甜品胃。自助甜品吧琳琅滿目，有酥脆的士多啤梨千層酥，也有採用英國Granny Smith蘋果製成的蘋果金寶等。件件小巧精緻，一口就可以吃掉一個。就算吃得再飽，也難以抗拒！捧着大肚子離開，之後的最佳運動，自然是漫遊大嶼山，過一個遠離石屎森林、親近大自然的悠閒下午。

■海岸扒房

地址：東涌世茂喜來登酒店19樓

供應時間：逢周六日中午12:00至下午3:00

價錢：$748（成人），$348（3至11歲），另加$388可無限飲Veuve Clicquot香檳、各式雞尾酒、紅白餐酒、啤酒、汽水及果汁；另收加一

查詢：2535 0025

文：宋霖鈴

編輯：王翠麗

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