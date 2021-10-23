角色逃殺 60分鐘逃脫+查案

主打密室逃脫的公司LOST，今次在淺水灣新分店加入角色逃殺。相比起角色豐富的劇本殺，只有1小時的角色逃殺故事會否過於單薄？LOST創辦人之一胡滿園（Rick）說，他反而收到不少意見，認為LARP太耗時。「我們希望客人帶着歡樂、回味無窮的感覺離開，而不是3、4小時的遊戲，高潮位過了，完結的時候大家覺得很累、無晒energy，因此1小時剛好合適。」另外角色逃殺沒有性別限制，適合4至8人參與，更容易組團。

毋須主持 容易組團

「好的劇本殺，對於主持的要求都好高，如果他帶領得不好，氣氛就很容易沉悶，或者好容易出戲。」Rick說，相比LARP，角色逃殺不設遊戲主持，大部分時間由玩家主導。LOST的工作人員會定期以另一個身分進入房間，在不出戲的情况下詢問玩家進度，適時給予指引。

與劇本殺一樣，這套原創角色逃殺遊戲《遺約》（The Will）亦有兇案發生，講述在結構複雜、暗藏機關的古堡中發生一宗離奇命案。遊戲節奏緊湊，比密室逃脫多了重塑真相的環節，也保留一些密室逃脫常見的機關，例如解開密碼鎖。大家透過解謎、開機關、蒐證等，一同找出主謀，調查案件的始末。

■LOST The Pulse

地址：淺水灣海灘道28號The Pulse B102舖

價錢：「角色逃殺」遊戲《遺約》$250/位

查詢：6037 5945

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