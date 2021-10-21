showcase：首設亞洲期間限定概念店 網購平台 由線上連接線下

據Net-a-Porter稱，其網購平台服務遍佈180個國家，吸納逾430萬個顧客，營運狀况連過百年的老牌百貨公司或時尚專賣店也望塵莫及，這實在拜互聯網和相關科技所賜。不過疫情在整個2020年肆虐，即使網購平台能讓人足不出戶都買得到心頭好，但始終在實體社交生活受影響下，時尚生意也難有起色。可幸2021下半年各地疫情好轉，令之前飽受防疫隔離之苦的人們更渴望回到從前的實體社交生活，這亦是時尚產業大翻身之時。Net-a-Porter最近在K11 MUSEA開設了首間亞洲期間限定概念店「Net-a-Porter: a vision of style」，就正正以實體模式配合這個絕佳時機。

「時尚讓我感到自信」

概念店展現Net-a-Porter 2021年的秋冬主題，就是以時尚所標誌着的「新常態」（new normal），來鼓勵女士以此塑造自己的「新世界」（new world）衣櫥，盡情表達那個重新揭示、發展和定義的個性。「Net-a-Porter 2021秋冬的整體氛圍是一種樂觀和積極的變化。我們擁抱了今季大膽、美麗和明亮的時尚態度，還有閃耀的折衷主義和工藝，主題都是關於擁抱、慶祝和重新發現個人風格並加以堅持。最終，時尚讓我感到自信。它讓我想起我是誰以及我的個人品味是什麼。」Net-a-Porter高級市場時尚編輯Libby Page解釋。概念店的精選產品除了有大家熟悉的大品牌如Valentino、Versace、Tom Ford和JW Anderson外，還有其他新進品牌，如型格花俏，來自波蘭的Magda Butrym；隨性的丹麥品牌Ganni；剪裁大膽時尚，來自英國的Safiyaa；以及今屆The Vanguard先鋒計劃的當選設計師，來自南非的Lukhanyo Mdingi等。展出的配飾則有具畫龍點睛之效的statement pieces，同場還有精選的美容彩妝及家居精品。

佈置成粉紅色編程中心

此限定概念店的裝潢也別具心思，以奪目的粉紅色為主調，利用燈光、伺服器及電線佈置成一個現代感的編程中心，靈感汲取自韓國新進藝術家組合a'strict創作的藝術裝置《瀑布-流沙》（Waterfall-Sands），此作品會於概念店中的「Secret Room」展出，同時亦屬於K11 MUSEA的「繆斯導賞」的一部分，這個項目開設了6間「MUSE ROOM」，由不同藝術家創作，包括奈良美智、空山基及香港建築師Nelson Chow等，各自分佈於商場不同位置，既是打卡勝地，亦配合「Net-a-Porter: a vision of style」期間限定概念店——增添線下的藝術體驗。

查詢：Net-a-Porter www.net-a-porter.com Rene Caovilla www.renecaovilla.com

■「Net-a-Porter: a vision of style」期間限定概念店

日期：即日至10月30日

時間：每日中午12:00至晚上8:00

地點：K11 MUSEA 1樓116號舖

查詢：3892 3890

文：溫兆明

模特兒：Ting Yan（Elite Asia）

化妝及髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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