the buzz：本地品牌進軍巴黎時裝周 展示港產創意力量

要在香港經營一個時裝品牌不容易，既要應付創意工作，又要面對資源財力等問題，自然讓很多人把「香港時裝已死」這句話掛在口邊，作為時裝傳媒的一分子，聽起來總覺得心酸。可幸，香港仍有一群有心有力，不遺餘力推廣港產時尚創意的個人或組織，好像從2013年起，致力推廣香港時裝的非牟利機構Fashion Farm Foundation（FFF），在創意香港（CREATEHK）的支持和贊助下，透過籌辦國際時裝企劃HKFG，把香港年輕時裝品牌引進到各大時裝周，讓設計師獲得更多曝光率和關注機會。在剛過去的2022春夏時裝周，FFF就率領3個本地時裝、手袋及首飾品牌，登上巴黎的時尚舞台。

手袋加入電工用品 為大眾充電

第二度入圍HKFG企劃的手袋品牌PabePabe，由設計師劉行及陳洛鈞創立。2022春夏季度，兩人以現成品改造和加工手袋創作，在各種手袋上安裝或者加入一些日常隨處可見的電工用品，例如插頭，拖板和機器按鈕，看起來既獨特又充滿趣味。談及靈感來源，原來設計師兩人最近對充滿負面情緒的世界感到擔憂，遂希望能在這個不安的環境中，帶來令人會心一笑的設計，為大眾充充電，所以系列出現了很多關於電力的元素，兩人表示：「希望能透過設計，為這個充滿負能量的社會氣氛，帶來一點正能量。」這對設計二人組，更把自家的設計風格形容為「荒謬美學」，他們解釋：「游走於日常用品和視覺衝擊之間，那種令人拿揑不到的設計風格，既荒謬卻又充滿令人愉悅的奇怪感，就是我們的荒謬美學。」

拍攝被遺忘物件 化成服飾印花

而香港本土服裝品牌PONDER.ER，則是第3度參加HKFG企劃並參與巴黎時裝周。設計師Derek Cheng及Alex Po擅長處理中性風格，2022年春夏系列以「Love For Speed」為主題，從傳統男性特質中汲取靈感，探索社會對男性的各種定義和期望。「很多時也聽到買手及媒體問我們是男裝或是女裝，這很現實地反映了大家對男女標籤的一種依賴和習慣。我們覺得很多服裝都沒有必要以性別作為界線，這種標籤其實一直局限了很多人的想像以及表達自己的空間。我們的品牌一直以男性的性別定型概念為靈感，把男裝的元素液體化，變成男女皆可穿搭的衣服。」當「無性別時裝」成為近年全球的時裝潮流趨勢，兩人如何從中加入香港特色？「很多人一想到香港，便會有很多固定的image浮現在腦海中，如維多利亞港景色、霓虹燈牌等，但我們加入香港特色的方法可能是比較細微的，例如我們會用手機拍攝很多香港街上被遺忘的物件或texture，然後以這些圖片為出發點來研發印花和面料。」

從港產片到首飾 宣揚港式文化

至於由Vann Kwok主理的珠寶品牌VANN，則是首次透過HKFG企劃參與巴黎時裝周。2022年春夏系列以「Aperture」為主題，並由「Love」、「Bullet」及「Fire」3大元素組成，浪漫中帶有叛逆氣息。曾從事電影工作的Vann Kwok表示：「今季部分靈感來自香港1980、1990年代黑社會電影，像吳宇森的《英雄本色》、杜琪峯的《鎗火》等，這些電影既反叛刺激又很浪漫，我覺得跟品牌的設計有點相似。」系列時裝短片更帶來強烈的1990年代香港電影格調，是否也想將香港地道文化傳揚到海外？Vann Kwok同意這說法：「我希望能夠透過設計去呈現一個地方的文化。我本身就來自電影圈，在創立品牌之前效力了香港電影多年。這次得知有機會和HKFG合作，把VANN帶到國際，就希望透過新的首飾系列，把自己過往的經驗和現在的興趣連結在一起。因為『電影』和『首飾設計』都是成就『我』的兩大部分。」

查詢：FFF www.fashionfarmfoundation.org

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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