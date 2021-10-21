Brunch餐蛋飯糰大滿足

加$198暢飲東西方美酒

說回最新推出的早午餐，甫坐下，先來6款前菜。包括Suck' Em Dry枝豆、酸橙漬三文魚、Chalaca生蠔、牛油果女皇、炸雞翼青椒仔和日本秘魯餡餅，都是冶味的小食，先開開胃口。主菜可以嘗到3款御結，鎮店之選雞蛋午餐肉御結必不可少，秘製醬汁與鬆軟厚蛋配合美妙；還有鮮味的夏威夷金槍魚御結和香辣的泡菜雞肉御結，保證吃得滿足。最後還有酒心甜品及軟腍腍的大福餅作結，豐富滋味。美食配美酒，另加$198就可以無限量暢飲清酒、啤酒、雞尾酒及紅、白酒，過一個充滿歡笑的微醺午後。

■MUSUBI HIRO

地址：香港中環閣麟街37號地下（擺花街交界）

查詢：5597 6911

註：周末早午餐只於周末和公眾假期中午12:00至下午3:00供應，$388/位，另加$198可無限享用清酒、啤酒、雞尾酒及紅、白酒；另加一

[飲食]