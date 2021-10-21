金鐘綠洲偷閒 歎歐陸美饌 蝦膏玩創雞尾酒 脆皮烤豬爆汁

提起金鐘的酒店，注意力多落在國際連鎖品牌的「金鐘三寶」，很多時會忽略走精品路線的奕居（The Upper House）。奕居頂樓本身有一間餐廳，最近更將旁邊的The Continental收歸旗下，請來新的行政總廚，重新打造。先說環境，餐廳處於太古廣場4樓平台一隅的獨棟小樓，旺中帶靜。推門入內，樓底很高，天花呈波浪形設計，四周掛滿各式植物，自然光從玻璃圍牆及天花透入，感覺如同走入明媚的溫室花園，在繁忙商業區中有一片這樣的綠洲，令人喜出望外。

食物方面走歐陸風格。英籍行政總廚Graham Long曾於倫敦米芝蓮餐廳工作，包括Pied à terre及L'Autre pied，對現代法國料理瞭如指掌。今次The Continental走的是casual dining，用料和味道配搭保持一絲不苟，只是用餐氣氛較為輕鬆，更適合三五好友休閒聚會，最重要是價錢不貴，4道菜晚餐大約500元，以金鐘地段來說，性價比相當不俗。

紅菜頭沙律 鹽焗突出甘甜

先上枱的是用上3款紅菜頭的沙律。知道很多人怕了紅菜頭的草青味，Graham特地以鹽焗方式將紅菜頭焗3個半鐘，鹽香滲入紅菜頭中驅走討厭的草青味，又同時突顯其甘甜。為了豐富味道，又加入糖漬過的合桃、特濃口味的black bomber cheddar及葵花籽醬等，鹹甜交集，味道錯綜複雜，清而不寡。再來另一道醃鱒魚，來自冰島的冰鮮貨，以油醋醃香，加入蘋果蓉、檸檬汁醃漬過的雅枝竹、牛肝菌蓉及酢漿草葉絲，將之拌勻，酸中吃到濃濃的魚油香，非常開胃。老實說大廚的調味是偏重手的，一啖同時吃出鹹、甜、酸，味道絕不含糊，嘴巴如同坐上過山車，很是過癮。

醃鱒魚口味過癮 如坐過山車

至於主菜方面，西班牙烤豬也很有驚喜。乳豬經過10小時慢煮，肉質非常軟腍，再放進焗爐烤香，皮脆爆汁。平時此菜多跟薯蓉或燒汁，今次送來兩大碟伴菜，一是炸蒜豆角，另一碟是以豬頭肉熬成湯汁煮成的鮮白豆。前者清翠，後者濃香，加上來自台灣農場的各式烤蘿蔔條伴碟，能夠減去油膩。

說The Continental是個好地方，除了環境、食物和價錢外，還有不能不試的雞尾酒。團隊喜歡加入在地元素，將意想不到的食材大膽入酒，當中包括蝦膏。這杯Village by the Sea，以石榴、柚子和加入海草的氈酒為主調，嫌海洋氣息不夠，調酒師將大澳蝦膏製成泡泡，加在面層，再撒點伯爵茶葉和糖漿。一聞，果然有那股腥鮮的氣息，但飲到口中，又只飲到些微鹹味及濃重果香，很是有趣。有空來歎一杯，坐到戶外平台中，被綠意包圍，享受忙裏偷閒的興奮。

■The Continental

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場4樓6號舖

查詢：2704 5211

文：胡慧敏

編輯：王翠麗

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