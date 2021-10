【明報專訊】疫情以外,世界其實有其他事情同步發生,亦有不少藝術作品面向其他議題。除了呼應疫情的新作,場內亦有其他別具詩意的出色作品。如Olafur Eliasson的Pluriverse Assembly, 2021(A),探討光和詩意,在這個四面的光影裝置背景,更公開了整個作品的運作基制,多了一點知識共享的意味。Jason Dodge位於Kunstmuseum的作品Scatter All Over The Floor(B),則將肥皂、電池、藥丸、洋甘菊茶葉及蜜蜂零碎四散於Kunstmuseum地上,讓觀者小心翼翼地行經作品,比喻人們應該珍惜日常細碎。