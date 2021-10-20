瑞士巴塞爾 疫下首個實體藝術展 呼應疫情 記錄市貌變化

今屆Art Basel一如既往地分為以在地藝術主打的Parcours、以大型作品為主的Unlimited、以影片藝術為重心的Film，Galleries及Edition等不同部分。當然，展會畢竟仍然是在商言商的活動，但亦具其當下意義：藝術具有記錄時代變遷的功能，除了看極具視覺衝擊，方便打卡的作品，疫情高峰期間誕生的作品（2020至2021年）也為觀者帶來各種反思或靈感。筆者在展覽現場訪問了藝術展全球總監、策展人及藝術家，透過人與作品，看看整個藝術界能如何面對疫情逆境，以及當中的衝擊；但想深一層，可會有買家會買下令人想到疫情的作品？

◆巴塞爾藝術展全球總監Marc Spiegler：團結基金機制 提供場租優惠

「今屆的最大變化是比以往更以歐洲為本，少了其他地區的參與。但不要忘記，Art Basel本身是一個以歐洲為本的藝術活動。今屆有272個參展單位，為了保障參與者，我們特別成立一個團結基金機制，當更多參展單位參與這個可持續機制，便可同步得到更大的場租優惠。這機制可保障今屆收入失準的藝廊。當中涉及的是參與投入基金的藝廊的互相信任和支持，坦誠公布業績，讓我們能在這個非常時期，為較弱勢的藝廊提供保障。」

◆巴塞爾藝術展 Unlimited策展人Giovanni Carmine：參展單位無特別增減

「今次策展，並沒有特別以疫情為骨幹，因為實情是世上有其他問題同時發生。基本上我受到的衝擊與一般人無異，但作為策展人，我很幸運地活在瑞士，能繼續工作，相比其他人面對的問題較小。我本身亦為Kunst Halle Sankt Gallen效力，需要處理的是如何善用本身已有的資源，將製作資金轉為其他用途。今次策展時，我們主力希望在室內舉行安全而愉快的藝術體驗，參展單位並無特別增減。 」

◆巴塞爾藝術展 Parcours策展人Samuel Leuenberger：以collective方式合展

「疫情下，不少藝術家的贊助資金短缺，面對的衝擊比藝術機構更大，限制他們創作的空間，如找工作室及展場等。在作品概念上，大多藝術家仍在消化疫情的體驗，相應的衝擊及影響尚未浮面。但有能力的藝術家的作品水平，則相對大大提升，疫情令資源變得集中，多了不少聯名合作或以collective的方式合展。對策展人而言，疫情早期藝術界癱瘓，亦讓人走入惰性狀態，這種結構上的癱瘓，讓策展人及藝術家失去依靠。在今屆策展時，我主理室外部分，相對室內展覽容易。但主題仍然呼應疫情，以忍耐及互信為主軸。 」

◆藝術家Monster Chetwynd：眼淚背後帶鼓舞

「在我創作這個位於Messeplatz的戶外作品時，本身的考量是能引人注目便可，互動與否屬其次。內容方面，作品理念是向大眾致哀，因為有不少人包括我自己，在疫情下也經歷悲傷的事情。我希望能透過作品讓人包容這個經歷。作品以眼淚為名，裝置從天空看下來像大眼睛，中間的太空球（Zorb）則比作眼淚。我不清楚這個作品能否成功，因為感覺帶點俗氣（cheesy），但直覺告訴我該這樣做。演員服裝以法式歌舞廳表演為靈感，身上的閃石亦看似眼淚。整體感覺是不希望加強悲觀的感覺，而是帶鼓舞作用，加強人與人的聯繫。」

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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