News：傳奇威士忌「首部曲」致敬

Tales of The Macallan Volume I傳奇之初系列首部曲由The Macallan首席釀酒師Sarah Burgess精心調製，這款威士忌於1950年蒸餾，並在2021年裝瓶。水晶瓶由法國品牌Lalique人手製作而成，並封裝於一本獨特年鑑中。以傳統木雕版畫技術聞名的Andrew Davidson為年鑑精心刻畫每一章節插圖，繪畫出John Grant上尉的故事。傳統倫敦裝幀商Shepherds、Sangorski & Sutcliffe Zaehnsdorf則採用高級皮革和24K金箔，為此傳奇威士忌手工製作專屬書籍，將華美流芳的經典佳釀藏於書頁之間。書籍內頁則由巴黎工藝印刷廠Imprimerie du Marais負責，以專業水準逐頁印製，極具收藏價值。

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整理：張曉冬