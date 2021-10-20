精品rum酒「踏過界」 反攻威士忌飲家

Rum是由甘蔗汁或其副產品生產出來的蒸餾酒，既可放在木桶陳年，亦能直接飲用，以及作為調酒的原料。據說rum酒起源於約17世紀的加勒比海地區，由於與歐洲殖民地擴張時期相當接近，所以有很多與航海、海盜相關的故事，甚至很多文學家包括海明威也是rum酒愛好者，但大家對歷史未必有太大興趣，我們先說回這款酒本身。

味道百變 追溯殖民地歷史

市面上最常接觸到的rum品牌，例如Bacardí或Havana Club等，其實和威士忌世界中的Blended Whisky類似，都是一些大集團收購多個不同來源的原酒，再以各自配方糅合成自家品牌的作品，卻很少會標明實際的酒廠來源。當我們要將口味細分，卻難免再提到歷史話題，因為不同產地的製法，原來與殖民地歷史有一點關連……

Rum酒大多以蔗糖的副產品molasses（糖蜜）生產，可簡單理解為一種類似焦糖的深色糖漿。這種烈酒在西班牙屬領土被稱作ron，是以連續式蒸餾器生產的作品，酒體細緻，口味多變，由略清淡的風格，到長年熟成後相對甜美的口味都做得到。英屬領土生產的rum，則較多以壺式蒸餾器生產，酒體偏厚重，顏色和味道略為深沉，帶有濃郁的香料味或甜香，同時也有相對多被稱為Navy Strength的原酒作品。而最後一大類，則是法屬領土生產的rhum，和前兩者完全不一樣，因為製作時會使用鮮榨甘蔗汁，保留更多原料的風味，味道清香同時不如其他產地般甜，口感甚至算得上dry。

由於rum主要在中美或南美等天氣相對炎熱的地方生產，熟成過程相對威士忌自然快很多，即使只有數年，無論顏色或味道都比威士忌濃郁，亦因而很容易做得相對「過火」。以味道來說，前兩類產地的陳年作品在調酒以外雖然也可直接享用，但如果想單喝rum酒，更多人會偏向法屬作品。如果想要了解rum，也可能要先從地理上做一點功課。除了以上提到的3大類，歷史較久的還有巴西的Cachaça，或是近至台灣日本等地，近年也慢慢開始生產各自的精品rum。

威士忌商推自家冧酒吸客

若要品嘗不同風格的rum酒，像Plantation、Rum Nation等品牌就有不少指定產地、單一年份的單桶原酒。如一瓶來自Trinidad 20多年的作品，市價可能接近2000元，其實不比相若年份的威士忌便宜多少，這一點可能超出不少人的想像。

精品rum酒另一個受追捧的原因，也多少和威士忌有點關係。不少獨立裝瓶威士忌商，像是歷史較久的Samaroli、Silver Seal、The Whisky Agency，甚至近年剛開始發展的Thompson Bros.和Whisky Sponge等，其實一直也有推出自家品牌的單桶rum酒，令rum酒這個界別接觸到更多新群眾——尤其兩者均算是陳年烈酒，威士忌飲家總是會留意兩者有何共通點，令rum酒不失為想喝烈酒時的另一個選擇。

而在眾多rum酒品牌中，不得不提的是已閉廠、來自Trinidad的Caroni酒廠。它雖然已在2002年結業，但其口味的複雜度一直受一眾rum酒愛好者留意和重視，關廠時剩下來的存貨來到其他裝瓶商手上，多年來受到不同飲家追捧，甚至在國外的烈酒拍賣上，曾拍出一瓶超過6萬港元的高價。

百搭享受 仍多主打調酒

即使不算調酒在內，rum的配搭仍相當多。口味較清新的作品，可以在菜式之間作為清一清味蕾的選擇，較甜的可以配醬汁濃郁的食物或朱古力等甜品。若在餐後純喝，或是配一根雪茄更是相當經典的享受，但無奈在大部分本地飲家眼中，rum卻似乎總是次人一等……

筆者在日本、法國等地曾走訪過一些主打rum酒的酒吧，藏量可達數百款，相當驚人，可惜精品rum的市場在香港較難發展，或許部分威士忌吧或烈酒專門店有提供選擇，但市面上數家自稱以rum為主題的酒吧，事實上仍是以rum作原料的調酒為主打。

●Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com