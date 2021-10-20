Watch News：「攝」人身體記憶

李泳麒為攝影師、策展人，作品曾於香港、日本、台灣、美國及英國等地展出。謝達輝則為澳洲出生的香港平面設計師、藝術家，現駐阿姆斯特丹，通過創作及研究探討人與人以至自身的親密與疏離。亞里士多德定義了「癒快」（Katharsis）一詞，意指通過見證詩歌和戲劇藝術中的悲劇，對身體帶來的淨化和愉悅效果。李泳麒根據這意義出發，思考攝影及影像能否藉身體行動達至淨化和歡愉之美，邀請謝達輝共同策劃這個身體與時間的實驗。謝達輝剛在韓國國際字體藝術雙年展Typojanchi中展出作品The Sun is Also a Star，早前則在荷蘭Unseen Amsterdam 攝影展展出Living in A Blur和Why Are we Pretending to be Clocks?，今次香港的展覽則圍繞Why Are we Pretending to be Clocks?一作，以傳統曬像及當代錄像呈現影像、時空、記憶之旅，提出一種拍攝與表演身體的方式。展覽含裸露成分，觀眾須年滿18歲或以上才能觀看。

● 「癒快：身體會忘記，身體會記得」展覽

日期：即日至11月28日

時間：逢周五至日，中午12:00至晚上8:00

地點：EJAR東玉藝興 筲箕灣阿公岩村道635號4樓A室

（近阿公岩村里玉皇宮殿）

網址：www.hkipf.org.hk

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文：張曉冬、Dawn Hung

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