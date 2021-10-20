腕表界慈善拍賣會 獨一無二 新表試驗場

Only Watch拍賣由摩納哥親王阿爾貝二世與摩納哥肌肉萎縮症防治協會共同發起，自2005年以來已捐助超過7000萬歐元（約6.3億港元），作為罕見疾病裘馨氏肌肉失養症的研究經費。今屆共有54個鐘表品牌參與，其中TAG Heuer帶來Only Watch Carbon Monaco腕表。

輕巧碳纖維游絲更精準

機芯總監Carole Kasapi表示，研發腕表用上的特別版Heuer 02機芯，花上近一年時間，而挑選碳纖維物料為主角是因為它有很多優點。「首先是這種物料能夠防磁，而磁力是其中影響腕表精準的最大原因。碳不會受磁，令腕表在磁場環境下仍能不受影響地運作。碳纖維另一優點是輕巧，以它製作的游絲比普通游絲更精準。TAG Heuer Only Watch Carbon Monaco腕表內的機芯是第一枚也是暫時來說唯一一枚用上碳纖維游絲的Heuer 02機芯，之前碳纖維游絲只曾在TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 02T Tourbillon Nanograph腕表中用過。」

TAG Heuer Only Watch Carbon Monaco的設計當然離不開Monaco系列原本的外形，但就這枚腕表來說，Carole覺得更有趣的地方是它跟其他Monaco的不同之處：「黑色碳纖維表殼，鏤空設計的表盤、人手打磨的機芯、重新設計的表底蓋和自動上鏈擺陀、獨特的顏色運用和配搭、碳纖維游絲……無論從創意、工藝和技術層面來說，我們在製作這枚腕表時，也是走得比以往更遠更前。」要將以上所有細節結合在一枚腕表上，是製作過程中最難的部分，Carole的團隊不斷測試改良，以確保腕表能達到最高品質、最精準可靠的狀態。

抗蝕 抗磨 抗磁

腕表完全以碳纖維主導，無論是美學或技術層面，由表殼、表盤，到機芯、游絲，皆令腕表有一種獨特的美學和深度，既輕巧又具多樣抗禦力——抗蝕、抗磨、抗磁等。「碳纖維游絲有很多優點，所以我們也很想將這個發明應用到我們的主打腕表系列中，我們亦就此跟 TAG Heuer Institute研究，但現階段暫時未能公布更多消息。」Carole說：「在Only Watch中，我們想做一些真正獨家，獨一無二的作品，我們仍未完全探索這枚腕表的市場潛力，但可以肯定的是，潛力應該非常龐大，我個人認為Monaco Only Watch腕表內有很多元素也可以應用和生產成較大規模的新設計，這應該會很有趣！」今屆的Only Watch腕表拍品將會在10月25至28日在香港佳士得拍賣行展出，表迷可以把握一睹這些腕表真身的機會。

● Only Watch精選（圖）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪、羅慶沛

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