論盡教育：乜嘢叫校譽？

校內欺凌可大可小，要視情况而定，一般來說分清是非就可搞掂，學校若大事當無事反造成問題。報章報道頗為詳盡，引述女學生說及男生扔書桌、抓胸部，教師阻止報案；報道中最離譜的是訓導主任勸喻不要報警，話即使報警亦不會提供相關紀錄，又向警方表示該受欺凌女生「有精神分裂及幻想症」；另一社工暗示要保住校譽，勸家長不要報警。報道更指，涉事男生得悉女事主已報警，以言語恐嚇話其父母會「搵人打你」。最荒謬是家長要求見班主任，據稱獲安排在一房間等候，從下午1時等到晚上6、7時，原來該班主任已放學。校長已和事主家長會面，據悉承諾跟進事件，稱如教師做得不好會徹查及改善，並會安排事主參與「香薰班」。

校園欺凌 隱瞞百害無一利

嘩！乜𠵱家啲學校管理文化演變成咁。扔書桌怎可容忍？你估黑社會講唔掂數飛枱飛凳咩！抓胸是性侵，報道指不單不懲罰，班主任仲公開叫其他學生不要誣衊及孤立涉事男生。「誣衊」已經定性該涉事男生無辜，未調查先判無罪；報道提及的訓導主任勸止報警，仲話就算報警都不會提供相關紀錄；你又唔係醫生，竟指該被欺凌女生有精神分裂及幻想症（咁即係話該女生安白造喇）。勸事主家長不要報警可以理解，但以不提供資料為要脅則茲事體大，𠵱家啲家長唔係懵得咁淒涼。何况自己的女兒給人扔書桌、抓胸，仲話要「搵人打你」，唔報警點有安全保障啊！約見班主任，叫人由下午1時等到晚上6、7時，自己就放學鬆人，這是什麼尊重什麼禮貌？恕小婦人不客氣講一句：如此行為不足以為人師，留在教育界會教壞下一代。

正本清源 才能保校譽

基孝中學校長大人、校監和校董會，辦學團體聖公會，千萬不可側側膊，全港幾百萬對眼𥄫實㗎。報道中提及的訓導主任、班主任，甚至社工，軟硬兼施，又嚇又𧨾，無非想撲熄火頭，以免影響校譽。現在正是挽回校譽的好時機，正本清源，是其是，非其非，替被欺凌者取回公道。有乖師道的應公開道歉，將校政扭曲的應受紀律處分。

學校是教育場所，也是社會的縮影，公義、真理、謙遜、融洽、友愛、正直等都應發揚光大。校譽是建立在這些正面的元素上，遮遮掩掩將黑暗事物收藏在地氈底，總有一天發霉發臭，校譽也隨之江河日下。好奇怪，香港好多學校鍾意將家醜密封，有救護車或警車來學校就認為是羞家的事。意外要預防，但一間學校成千人，有意外是尋常事，何必忌諱！忽然想起2013年中華基督教會基真小學10歲女生墮樓身亡事件，教職員寧願通知7倍路程的聖約翰救傷隊，也不願致電999政府救護車，可能學校有些僵化的規定，教職員非遵守不可，也許是怕救護車聲驚動鄰里，影響觀感，甚至影響校譽。

校長們，知否良好校譽如何建立，如何維持？與此同時，王師奶好想知創意十足的「香薰班」係乜？係要用柔和的香薰薰陶「幻想症」乎？

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第368期]