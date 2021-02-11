辣媽CEO：Bed Time Story

$50半個鐘 請人為孩子講故事

有人把這個post放在家長論壇分享，大多數留言都覺得小孩子真慘，做父母的為子女講故事的時間都沒有，一切用錢搞掂。如果真的以為一切可以用錢搞掂的話，出手不應該是$50還要只計半個鐘，萬一小朋友扭計，又或者愈聽愈興奮唔夠喉想繼續聽，超過半個鐘點計？其實為孩子講故事，重點不在故事，亦不在講得是否精彩，而是父母和孩子的metime、wetime！明明應該很溫馨親密，可惜完全變質成例行公事，只求做咗不求甚解，嘥氣兼嘥錢。

我和大兩歲的哥哥自小感情非常好。靜靜雞話個秘密給大家知，小時候晚晚為我講故事哄我睡覺的，就是哥哥！雖然講的都是耳熟能詳的小紅帽白雪公主仙履奇緣，但就是令我安心入睡。

至於我自己，做了媽媽之後，無論工作幾繁忙，晚上的商業應酬宴會，我都極少出席。一家人一起食晚飯是習慣，到了瞓覺時間，大小T兩人都會自動自覺上牀等我，聽我講故事一起玩遊戲。和他們一起作古仔玩文字推理接龍，一人一句，童言無忌，天馬行空，笑作一團。非常十分之幼稚，只不過小孩子本來就是幼稚，童心童真，可愛到不得了！

和孩子暢所欲言，想講就講想問就問，毋須避忌、不會迴避的溝通成為習慣，所以我們3個無所不談；再加上我引導有方，他們在學校的情况，和同學間的相處，家中大小事，即使我不在學校不在家中，一樣能夠掌握情况。隨着他們年長，我們的討論話題談話內容，深度闊度與日俱增，真正做得到家事國事天下事，事事關心。大家是不是很羨慕呢？

相處時間 重質不重量

親密的親子關係，需要時間耐性培養建立，bed time story，是陪伴孩子們的優質時間。我知家長個個都忙，但其實孩子們何嘗不是一樣咁忙？相處的時間，重的是質不是量。陪伴孩子成長，父母絕對不能疏懶鬆懈，一定要用心用時間密切維繫。親子關係一旦疏離有隔膜，裂痕出現了，之後想修補，就難了。

實在太多父母捉錯用神，拼命工作搏命搵錢，忙得不可開交，想給孩子最多最好的教育；偏偏忽略了子女最需要的最渴求的，其實很簡單，是父母的關懷關注關心。

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第368期]