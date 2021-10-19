升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 兒子性格慢熱，怕生保，升小時心儀傳統津小。想問香港創價幼稚園及根德園幼稚園哪一間更適合他？

答◢ 如果你心儀的是傳統津小，需要有25分才有把握獲取錄，而分數是基於父母是否在該小學畢業、宗教信仰是否與該校一樣等，讀任何幼稚園都沒有分數。若兒子怕生保，似乎創價幼稚園比較適合，因該校以「孩子為中心」作辦學理念。

論選擇論世襲超收額 80網更勝32網

問◢ 小女是2017年出生的細B，現讀又一村學校K2，有太子地址，但會搬去上水。女兒性格熱情活潑外向，但有言語遲緩問題，因過往報考經歷（N班4間全部失敗，K班報16間只1間收），深感她資質平庸，只有英文略好，也沒有任何興趣班或獎狀資歷。我先生主張在北區80校網升學，覺得跨區上學路途遙遠，怕小朋友辛苦；同時他本身是東華三院港九電器商聯會小學舊生。但我不熟悉80校網，只是感覺如果大抽獎，旺角32校網相對較好。兩夫婦為升小問題分歧很大，對於女兒未來升小深感憂慮，還望趙sir就選擇校網問題，以及該區學校對學生支援方面（怕到K3畢業，都未必排到到校服務）指點迷津，謝謝！

答◢ 雖然你女兒報4間N班都失敗，但K班取錄她的1間，卻是辦得很好的又一村學校。校園面積大，用螺旋式教學，讓小朋友循序漸進的透過遊戲來學習。而且該校有頗多英文外籍教師，對小朋友英語學習有幫助。其實每個校網都有排名高及排名低的學校，32校網不一定好過80校網，本人根據世襲超收額來排位，80校網中超收額10個以上的小學，前年有10間，去年有9間，而32校網去年和前年都只有2間；况且80校網有14間小學供選擇，32校網共得8間，因此無論從世襲超收額或可供選擇學校數目來看，都是80校網佔優。至於東華三院港九電器商聯會小學，在80校網14間學校中前年排名第4，去年排13，兩年平均排第8，是不錯的小學。

獻主會華德同級 博跨區不值得

問◢ 家住土瓜灣34校網，小朋友有天主教分，即20分。如在自行階段，應選擇獻主會小學，還是值得用20分去博一博跨區的九龍塘天主教華德學校呢？

答◢ 如果用世襲超收額來排位，獻主會小學去年在34校網17間小學中排名第10，而九龍塘天主教華德學校在41校網10間小學排名第7。兩校排名差不多，但論取錄機會似乎獻主會小學較大。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第368期]