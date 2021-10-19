客座隨筆：母女愛的傳承 一起參與寄養服務

擔任寄養家長後，張太總共照顧了10個寄養孩子。張太的女兒李太也受她的影響，投身寄養服務，母女倆關係因而更加緊密，也讓這份愛傳承，為弱勢兒童提供適當的照顧及享有家庭生活。

當初社工告知張太，計劃為她配對3個月大患有唐氏綜合症的小芳（化名），並帶她到醫院探望女嬰。張太沒有照顧有特殊需要小孩的經驗，家人也擔心她能否應付，建議她要再三考慮。回家後，張太仍時常掛念小芳，與她有一份特別的感情，因此張太決定成為小芳的寄養家長，讓她快樂健康地成長。縱使照顧患有唐氏綜合症的孩子，在體能、認知和語言等各方面，均需要多些時間適應及訓練，但張太從沒有放棄的念頭。轉眼間，小芳在張太的家生活了3年半。

照顧唐氏寶寶 付出無私愛

提起小芳，張太就滔滔不絕，當小芳得到一個海外家庭領養時，張太既開心又不捨。為了幫助小芳及早認識領養的家人及當地的環境，張太為她作了不同的準備，例如在家中多處張貼領養父母的照片，並向她講述領養父母的家庭軼事和讓她看當地的生活影片。當領養父母第一次見小芳，她就自然地懂得稱呼他們為「爸爸、媽媽」，令張太十分欣慰；而她有能力為孩子付出無私的愛心，亦讓她感到滿足。現在小芳已在外地生活，仍不時與張太聯絡，告知其生活情况。張太覺得能夠幫助有需要的孩子成長，這服務別具意義。

張太的女兒李太，看見母親這份無私的愛，也感受到成為寄養家長的那份喜悅。李太兒子在年幼時亦常與小芳相處，成為李太照顧寄養孩子很大的動力。李太很喜歡小朋友，她自己的孩子已長大，有時間可照顧社會上有需要的孩子。

在母親的鼓勵之下，李太自2017年開始成為寄養家長，現正照顧兩名分別是4歲半和2歲半的寄養孩子，他們時常親近李太，更不時稱呼她為「媽媽」，李太也視他們為自己的孩子，無微不至地照顧他們。李太笑說自己在管教寄養孩子時如遇到困難，母親就成為她諮詢的對象，以及精神支柱。

根據社會福利署的資料顯示，截至2021年6月底，全港正接受服務的寄養兒童有935個。香港每年有不少寄養家庭因年事已高或其他原因退出，盼更多有能力的家庭加入服務。香港學生輔助會自2004年加入寄養服務的行列，讓兒童及其家庭得到支援。查詢寄養服務，可致電3582 4108。

文：黎秀雯（香港學生輔助會寄養服務社工）

[Happy PaMa 教得樂 第368期]