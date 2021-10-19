6A爸媽：風暴下的「接納」教養課

了解孩子行為背後動機

不少市民都只看眼前結果去批評所發生的事，就好比家長，只看見孩子「不規範」的事而加以批評，卻沒細心研究他們背後的動機，即是造成「不規範」事件的原因。

我們接納（acceptance）孩子，不單是口說付出 「無條件的愛」那麼簡單，更要了解孩子行為背後的動機。孩子每一個行為，也有其背後原因的，如果大人沒留意背後動機，很容易令孩子覺得不被重視，有被忽略的感受。究竟如何做到接納孩子而非盲目接受孩子的錯呢？

1. 設身處地感受孩子的感受

把我們同理心放大，設身處地感受一下，孩子正在面對什麼，是增加接納力度的最佳方法。有些時候，只是簡單地互換一下角色，就很容易理解孩子的「為什麼」。例如，當孩子拖延症發作，提不起勁做任何事，家長設身處地感受一下孩子當下的心情，或許就能了解到「換轉自己都會咁諗」，接納由此開始。

2. 不要把孩子想得太美好

很多時我們都被小朋友「天真無邪」的外表認定他們是善良的，但不要忘記，孩子總會學到「走精面」的一天，當孩子講大話，我們又會如何應對這個局面呢？有一天，大女兒跟我說已經完成數學功課，但當我一看之下，我極度懷疑她是抄答案的（不要問為什麼，孩子掌握到什麼，家長心中有數吧）。當真相打開時，我那一刻雖然憤怒，但更會思考，「想當年我也做過同樣的事」。有答案在旁邊，我也沒把握可戰勝引誘。或許我們都把孩子想得太完美，太有道德，往往忽略了孩子也會受到誘惑，也會有失腳時。

3. 接受孩子的限制

正如天文台，下黑雨、掛風球是根據數據和指引去做決定，這就是他們的限制。現實是怎樣，他們就算知道，也只能按現有機制去做，所以全港下大雨，市民覺得應該是黑雨，但由於數據未達標，所以天文台還是沒有行動，大家還是要澗水上班上學。

我們的孩子也有限制，他們有各自擅長或不擅長的事，當他們做不到我們的要求，我們理應接納他們的限制，也同時接納孩子。

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第368期]