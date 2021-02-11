活動推介：用LEGO打造一條絕世好「橋」

香港現時正徵召5至12歲小朋友用LEGO顆粒打造一條絕世好「橋」來實現自己的願望，只要把作品上載至比賽網站，當中5個最具創意的小朋友作品，將有機會在11月12至18日期間由本地LEGO團隊製作的有趣動畫當中「客串」，更有機會在銅鑼灣的戶外大電視中播放，使全香港都可以感受到他們的熱情和絕世好「橋」！

◆「一人一條絕世好『橋』」比賽詳情

對象：5至12歲小朋友

日期：即日至10月21日晚上11:59

報名及詳情：legortw-engage.com/hk

■送「Minions Kung Fu Battle」套裝

LEGO送出「Minions Kung Fu Battle」套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：10月26日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第368期]