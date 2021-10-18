會睜眼會流淚 植物人清醒沒感知

腦神經外科專科醫生指，由於植物人仍保持腦幹功能，因此他們會眨眼、流淚、郁動；男士會長鬍鬚，女士會來月經，壽命亦不一定比正常人短。

一般人對「植物人狀態」的患者（俗稱植物人）認知不多，只知道他們躺在牀上動也不動。腦神經外科專科醫生熊偉民解釋，植物人不是疾病，「植物人英文vegetative state，是描述一個狀態」。導致這個狀態的成因，包括腦創傷、中風、嚴重腦退化（如晚期阿茲海默症）等。而這個臨牀狀態，有可能隨時間和不同因素改變。

腦神經外科專科醫生方道生形容，植物人就如一棵草，需要外人淋水和照顧。當遇到外來刺激時，他們也會如一些植物般會郁動，但多是來自自然反射動作，非有意識為之。他們會吞嚥、眨眼、郁動手指，甚至流淚。但流淚不等同哭泣，哭泣是因為情緒受刺激，例如是悲傷；植物人落淚並非來自情緒刺激，可能是內分泌不協調，或是鼻淚管閉塞，以致眼淚不由自主地流出。

植物人睜開眼，是否代表他蘇醒、恢復意識？熊偉民解釋，植物人本來就處於清醒狀態，因此會張開眼睛。在沒有藥物影響、維生指數穩定的情况下，他們是清醒的，但對周邊事物沒有感知，不能作出反應和溝通，就是植物人狀態。「如果病人不會張開眼睛，就是不清醒，是昏迷（coma）狀態。」

腦幹功能正常 可自行呼吸

事實上，植物人並非如外界想像般一動也不動，除了會睜眼之外，熊偉民表示，植物人仍保持腦幹功能，因此也能自行呼吸，腸胃會蠕動，心臟會正常跳動，會調節血壓穩定。但由於大腦皮層功能受損，因此不會思考、判斷和反應。

睇戲煲劇，看到片中植物人頭髮會變長，面上會生皺紋，植物人會成長嗎？是否誇張演繹？方道生指，實際上植物人會如植物般生長；只要腦下垂功能沒有受損，能分泌出各種激素，如生長激素，頭髮照樣會變長，女性會有月經，小朋友都會長高。

植物人狀態維持愈久 愈難康復

植物人會康復嗎？熊偉民引述1994年的美國研究，如果植物人狀態維持1個月，約有四成可能恢復意識，約三成可能因併發症如肺炎而死亡，餘下約兩成半維持植物人狀態；若植物人狀態維持6個月，則只有一成機會恢復意識。植物人狀態維持愈久，代表腦部受損愈嚴重，恢復意識機率就會很微。但亦有外國個案，有植物人在7年後恢復意識，在醫學上也並非不可能。而除了時間，還有其他因素影響他們恢復意識的進度，包括腦部受傷原因、有無其他疾病、年紀，例如年紀較輕的患者，腦部修復和康復得會較快較好。

熊偉民遇過不少「撼親頭」而腦創傷的病人，在經歷1至2個月植物人狀態後，逐漸恢復意識，可以重回正常生活。但如果因非腦創原因而變成植物人，例如是中風，腦部受損一般較嚴重，較少能完全康復。不過，熊偉民亦接觸過一名中風病人，維持5年植物人狀態後，慢慢能回應指令和用手握住東西，情况好轉為微意識狀態（minimally conscious state）。

播音樂、說話聲 助刺激喚醒

什麼是微意識狀態？熊偉民指，「如果病人能根據指令郁動手腳，跟他說話時他會流淚或口震震，就是微意識狀態」。病人會對身邊人和事有低程度認知和少許反應，「但一時可以，一時不可以」。方道生以他一個病人作例，每逢見到醫生就會發出「巴巴巴」的聲響，「尤其我問他，就回答這句。他絕對有意識（做這個行為），但內容就無意思可言，當然與一言不發的狀態有分別」。

要幫助患者脫離植物人狀態，兩位醫生都鼓勵家人可多正面刺激病人。方道生建議可從聽覺着手，例如播放音樂、說話聲音、收音機等，「有些患者耳朵長期打開，如果有電波能進入大腦，有些聲音喚醒他，未嘗不可。建議因應患者的興趣而選擇，會較容易『叫醒』（恢復意識）」。他舉例，曾有患者一聽到孫兒說話聲就眼睩睩，這可能是接收到信息的例子。

方表示處於微意識狀態的患者，康復的機會高於植物人，但這狀態亦可能會永久，始終植物人能否恢復意識及其進度難以預料。他說行醫多年，未遇過完全回復至正常的個案，然而於植物人及家屬而言，任何一小步改變已是很大進步。有曾處於植物人狀態的人，4年後能與照顧者以動作溝通，當叫他拋波，他也能做到。「這聽起來好像很低程度，但你想像一個人從完全無法溝通，到聽到你的指令，明白並做到指令，並不簡單。」

穩定可回家 需全天候照料

以現今醫療科技，除非植物人本身有其他疾病，方道生指一般而言只要護理妥當，他們的壽命可與正常人相若。但植物人的護理十分重要，熊偉民指出，如果照顧不好，會出現很多併發症，如肺炎、尿道炎、褥瘡等，有可能因而死亡；相反如果無節外生枝，植物人獲妥善護理，腦部充分休息，就有機會好轉。植物人如果沒有其他疾病，毋須留院，可以安排在家照顧或入住療養院。惟熊偉民提醒，要注意植物人需要全天候、貼身護理，包括餵食、轉身、清理排泄物等。

■知多啲：閉鎖綜合症 有感知無法表達

植物人狀態在醫學上有定義，但方道生認為終歸是學術層面，當面對家屬時，他會小心運用這個字眼：「任何腦部受傷，都要給予時間恢復。有文獻說等1年，（恢復意識）機率很低才開始叫（植物人），但這都是academic。作為面對病人和家屬的醫生，過早標籤為植物人並無好處，家人不會變得開心。」始終醫學上充滿變化，植物人有無機會恢復意識、什麼時候恢復意識，醫生也說不準。

他又認為，植物人與閉鎖綜合症（locked-in syndrome）非常相似，有時連醫生都不易分辨。植物人狀態的病人完全沒有感知，但閉鎖綜合症和微意識狀態患者，對外界有感知，只是閉鎖綜合症病人可能接收到卻無法表達。他解釋，或許病人腦部掌控聽覺的部分嚴重受傷，無法聽到聲音，但不影響他本身的理解及表達能力；又可能他聽到聲音卻無法理解，或者無法表達，「因為病人不能解釋，我們也不知道（是什麼情况）」。

與植物人非常相似

方道生分享一個案例，在1980、90年間，一名十幾歲年輕人因頭部受創入院，搶救後陷入植物人狀態。傷者爸爸20多年來無微不至地照顧，直至他成長至40歲。最後爸爸患癌離世，患者繼而在2個月後死亡。方道生回想：「每次爸爸探望時，感覺上患者的狀態活躍一點，我懷疑他介乎植物人狀態與閉鎖綜合症之間。當爸爸不再來，是否對他產生負面影響？我不排除這個可能。」

文：張淑媚、李欣敏

編輯：王翠麗

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