讀食時光：點心麵雞肉沙律 用零食做美式中菜

某年暑假,大人帶我們去Rainforest Cafe吃飯,點了一碟沙律。Rainforest Cafe是以熱帶森林為主題的美式餐廳,以動物為裝飾,燈光昏暗,很有歷奇氣氛。我不知道這碟沙律的名字叫什麼,只知道裏頭是生菜、雞肉、甘筍,混了些好像涼拌雞絲的醬汁,還有些味道很熟悉的炸麵條之類;我於是叫它做「脆卜卜沙律」。

我很喜歡脆卜卜沙律的味道。那些脆卜卜的炸麵條是什麼呢?回家左思右想,就覺得是我常常吃的「童星點心麵」。Rainforest Cafe不是中學生有能力獨自去的餐廳,我只跟着大人去過一次。到我有了兼職時,它就結業了,再沒辦法為脆卜卜查明身世。

近年看到美國Rainforest Cafe的菜單,上面有道China Island chicken salad,食材是烤雞肉、青菜、芝麻、甘筍、青葱、米粉和炸雲吞皮絲(wonton strips)。如所有店舖的配方相同又多年不變的話,「脆卜卜」應該是炸雲吞皮絲了。小時候的記憶,總是朦朦朧朧。我不肯定當年吃的,是不是炸雲吞皮絲。現在還是覺得,用點心麵來做脆卜卜沙律最好吃。

美式中菜的口味

China Island chicken Salad也叫Chinese chicken salad,是美式餐廳所賣的中式雞肉沙律,是道頗受歡迎的美式中菜(American Chinese cuisine)。安德魯.柯伊(Andrew Coe)在他的著作《雜碎:美國中餐文化史》(Chop Suey: A Cultural History of Chinese Food in the United States)中提到,至19世紀,美國人方開始接受中菜的口味;而美國中菜的口味和烹飪方式,也漸漸因應美國人的口味而取捨變化。

發展至今,美式中菜以甜酸、煎炸口味為主,加上豉油、蠔油或麻油——這是個咕嚕肉的世界。美式中餐比較廉價,具中菜風格,但不算為中菜。其中有些菜式,並不見於中菜,如炒雜碎(chop suey)、炒麵(chow mein)及幸運曲奇(fortune cookie)等。China Island chicken salad用了炸麵條和中式調味料,是標準的美式中菜口味了。

China Island chicken salad的中文名字,如何是好?「中國島嶼雞肉沙律」,聽起來很怪異,因為英文原名中的island,只怕是種增加亞洲風情的修飾字詞,可以不譯出來。似乎是「中式雞肉沙律」比較合理;它只求「中式」,而不是本質上的「中菜」。我沒在用炸麵條或炸雲吞皮絲,就喚作「點心麵雞肉沙律」好了。

美式亞洲沙律醬

Rainforest Cafe的菜單沒有說明,China Island chicken salad所用的China Island dressing,有什麼具體材料。那是帶甜味、酸味和芝麻香的醬汁;質地很像凱撒沙律(Caesar salad),不會很稠;味道則像加多加多(gado gado)和涼拌手撕雞。我主要用了美式蛋黃醬、白醋、生抽、麻油。

日本動畫《天氣之子》(天気の子)也有兩道用零食做的菜式,分別是薯片來做的炒飯和用即食麵做配料的沙律。這即食麵沙律用了可以直接吃的「元祖雞拉麵」(元祖鶏ガラ チキンラーメン)來做,跟美式中菜的不同。

點心麵是我常買的零食。打開就可以直接倒入口中,吃得乾淨吃得飽,吃掉就可以撐過三小時的課。灑在沙律上,要快快吃光,否則就不脆了。若嫌這樣吃還未夠American,何不再配一罐可樂。

【材 料】(兩人份)

•雞胸肉……約200克

•沙律菜……約200克

•甘筍……1支

•點心麵……約40克

•白芝麻……約3湯匙

•青葱……1株

沙律醬調味【材 料】

•蛋黃醬……約6湯匙

•白醋或米醋……約2湯匙

•生抽……約1湯匙

•麻油……約2湯匙

•黑椒粉……約1茶匙

•薑……兩片

•蒜頭……兩瓣

醃雞胸【材 料】

•鹽、糖、食油……適量

【做 法】

1.雞胸肉洗淨、抹乾,以鹽、糖、食油醃30分鐘。

2.沙律菜洗淨、撕碎。

3.甘筍洗淨去皮、切絲。

4.青葱洗淨、切粒。

5.白芝麻炒香。

6.雞胸肉下鍋煎熟,約8分鐘;放涼後切小塊。

7.薑、蒜頭洗淨去皮、切碎。

8.製作沙律醬:把蛋黃醬、醋、生抽、麻油、黑椒粉、薑、蒜頭拌勻。可再添糖調味。

9.把沙律菜、甘筍、雞胸肉、點心麵、青葱、白芝麻鋪在碟上。

10.在沙律上澆滿沙律醬即成。食用前拌勻。

