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家明雜感：《哭泣的男人》再見伊士活牛仔

【明報專訊】奇連伊士活老而彌堅啊！九十一歲了，仍然自導自監自演。新作《哭泣的男人》（Cry Macho），繼續由老主僱華納兄弟發行。香港沒有安排公映，憑藉串流網站才有緣一睹。

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