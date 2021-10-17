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movie chic movie style：《假面之夜》誰是兇手與賓客奇情

【明報專訊】日本推理小說家東野圭吾近作「假面酒店三部曲」，被改編拍成兩部電影，東野圭吾自許這是「巔峰之作」，但部分東野書迷、戲迷就另有意見。

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